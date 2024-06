Lukaku faz dois gols e comanda a Belgica diante de Luxemburgo em último teste antes da Euro

A Bélgica encerrou sua fase de preparação para a disputa da Eurocopa de forma satisfatória. Neste sábado, os belgas derrotaram Luxemburgo por 3 a 0, e o destaque do duelo ficou por conta do centroavante Romelo Lukaku.

O artilheiro deixou a sua marca duas vezes e foi um dos melhores em campo. Ele começou a ser decisivo no final do primeiro tempo, ao marcar de pênalti, o primeiro gol do confronto.

Na volta do intervalo, a Bélgica seguiu dominando a partida e ampliou novamente com Lukaku. Ele aproveitou uma assistência de Doku e mandou para as redes. Completamente envolvida, a seleção de Luxemburgo não conseguiu mostrar poder de reação.

A Bélgica seguiu criando boas situações de gol e chegou aos 3 a 0 com Trossard. A partir daí, os donos da casa passaram a tocar a bola para fazer o tempo passar e administrar o resultado.

Os belgas integram o Grupo E da Eurocopa e estreiam na competição no dia 17 de junho diante da Eslováquia. O segundo encontro acontece cinco dias depois contra a Romênia. O último compromisso desta fase de classificação vai ser com a Ucrânia.