Livia Rossy comemora retorno em novelas com Família É Tudo: - Mais madura

Após decidir se dedicar mais à maternidade, Livia Rossy voltou para as telinhas de todo o Brasil na novela Família é Tudo. A atriz conversou com exclusividade e falou um pouco dessa mudança de rotina e as reações dos filhos.

Rossy explicou que já estava pensando em atuar novamente e juntando o útil ao agradável, recebeu um convite especial. Graças a isso, o público pode acompanhar Gina em Família é Tudo.

- Eu já estava com muita vontade de voltar a atuar, comecei a fazer todo esse movimento e acabou surgindo o convite do Daniel Ortiz e do Fred Mayrink, para interpretar a Gina. Foi um presente lindo, que eu me apaixono a cada dia. Eu estudei as cenas com a preparadora de atores Andrea Cavalcanti e a nossa troca foi maravilhosa. Sinto que o tempo mudou algo em mim, sim, hoje me sinto mais madura e mais segura em cena.

Com traços de vilã, Livia defende a personagem e conta que ela passa por muitas mudanças entre a primeira e segunda fase que vive.

- A Gina volta mais humanizada e como o público não espera isso, certamente, será um ponto que chamará atenção para a personagem.

Falando em maternidade e família, a atriz, que brilhou em outras novelas da TV Globo, revelou como equilibra o trabalho e os cuidados com os filhos. Além disso, Rossy falou sobre o apoio das crianças, Bruna e Pedro:

- A Bruna, minha filha mais velha, já assistia algumas cenas antigas no YouTube e adorava. Me perguntava quando eu voltaria a atuar. Hoje, ela é a que mais curte, não perde um capítulo e não deixa ninguém perder. Já tem até planos futuros, pediu que eu fizesse um projeto infantil e eu adorei a ideia! O Pedro não entende muito ainda, mas, também, corre para a frente da TV para assistir à novela da mamãe. Virou uma grande programação familiar. Emocionalmente, eu já me sentia preparada, eles já estão maiores e mais independentes. Mas, na prática, é uma loucura administrar todos os horários. Sem a minha rede de apoio, eu não conseguiria.

Pensando no futuro, Livia conta que o clima nos bastidores da novela das sete é tão bom que ela voltou a estudar. A artista pretende focar na volta para o mundo das artes:

- Junto com a novela, voltei a estudar e estou fazendo o curso The Lucid Body, do preparador de elenco Thiago Félix. Quero me reciclar, estou com sede de aprendizado e estou amando essa experiência.