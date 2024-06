Letícia Cazarré compartilha fotos de visita a Maria Guilhermina no hospital

Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022.

Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos. No dia 8 de junho, Letícia abriu um verdadeiro álbum de fotos da visita que fez à pequena no hospital, onde está internada devido a uma intercorrência na cânula que usa para respirar.

Na legenda, a mãe de Maria escreveu:

Um dia alegre, em que o Estêvão ganhou nota dez na pediatra e eu pude visitar a Guilhermina depois de três dias longe. Ainda consegui dar um pulinho na Zara e relembrar como era entrar lá sem um bebê a tiracolo (graças à ajuda da minha mãe), o que não adiantou de nada porque provei umas sete calças e não comprei nenhuma! Sigo firme nos meus objetivos de comprar menos e melhor, apenas o que me veste perfeitamente e que agrega valor ao meu closet cápsula. Mais tarde, depois de levar minha mãe ao hospital para render o papai, voltei para casa (rezando o terço diário) para cuidar do Estêvão até a hora das crianças chegarem da escola. Ainda deu tempo de rezar o quarto dia da Novena dos Enfermos a São Josemaria Escrivá e uma oração especial à Nossa Senhora da Saúde. Hoje a noite as crianças vão ver um filme e os adultos, quem sabe, abrir uma cerveja e descansar. Louvemos ao Senhor pelos bons (e pelos maus) dias! Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.