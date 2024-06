Tatá Werneck relembra crise no casamento com Rafa Vitti e fala sobre ter mais filhos

O confinamento da pandemia da Covid-19 não foi nada fácil para ninguém. Ficar trancado em casa, mesmo com pessoas que amamos, foi um verdadeiro desafio e isso aconteceu na casa de alguns famosos também, como, por exemplo, a de Tatá Werneck e Rafa Vitti. A atriz falou sobre a situação no Conversa com Bial e abriu o coração.

A comediante contou que viveu uma crise no casamento com o ator durante a pandemia e os dois viveram momentos tensos.

- Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria. Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo.

Tatá também falou sobre a cobrança que recebe nas redes sociais sobre sua maternidade. Vale lembrar que a apresentadora é mamãe de Clara Maria, de quatro anos de idade.

- O Rafa é um pai maravilhoso, mas as pessoas estão sempre me cobrando. Se fosse o contrário: um homem que trabalha tanto e ainda é um pai maravilhoso, esse cara seria louvado.

Ainda falando sobre filhos, Tatá revelou que tem vontade de aumentar a família. Apesar dos momentos tensos que viveu durante a gravidez de Clara, a atriz confessou que gostaria de ter mais herdeiros:

- Eu pretendo e Rafa também. A minha gravidez foi de fato muito difícil. Fiz questão de reclamar sobre a minha gestação, porque não ouvia mulheres reclamando. Quando eu falava que estava sendo difícil, fui muito criticada. Tive diabetes, fiquei dois meses deitada sem poder levantar, vomitava 40 vezes por dia, tive urticária no corpo inteiro, mas tenho vontade de ser mãe de novo e isso tem um pouco a ver com o mercado de trabalho. Tenho que sair um pouco de cena e isso para a mulher também é um pouco desnivelado. Fico pensando: Será que engravido agora?

Sobre o cuidado com a privacidade de Clara, Werneck disse que ainda não se sente muito confiante em mostrar a pequena nas redes sociais, por medo da exposição excessiva, mas a garotinha já está familiarizada com as câmeras:

- Não gosto muito de postar a Caca, acho perigoso. Não sabemos quem está vendo. Mas ela adora, pega vídeo e faz as coisinhas dela.