Ministério libera R$ 123 mi para urbanização e Luiz Fernando cobra Morando

O novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, do governo federal, tem disponível para São Bernardo R$ 123 milhões. Os aportes são destinados para obras de urbanização e infraestrutura. A liberação dos recursos, no entanto, fica condicionada à execução de projetos por parte do município. “São R$ 70 milhões para a urbanização do núcleo de favelas do Jardim Cláudia e outros R$ 53 milhões para encostas do Cafezal”, declarou ao Diário o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, após agenda com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), pré-candidato a prefeito. O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC , ontem à noite.

Luiz Fernando aproveitou a fala do ministro das Cidades para alfinetar o adversário político, Orlando Morando (PSDB), que lançou como pré-candidata à sucessão a primeira-sobrinha Flávia Morando (União Brasil), e cobrar dele a “lição de casa”. “Agora a Prefeitura precisa licitar, fazer contratações e finalizar projetos”, declarou.

Na ocasião, Barbalho ainda lembrou que o programa Minha Casa, Minha Vida - paralisado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e retomado no início do atual governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - contempla a cidade com 867 unidades habitacionais. Sem dar detalhes, o ministro afirmou ainda que, nos próximos 15 dias, São Bernardo ainda será contemplado com outras cinco seleções do PAC.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Luiz Fernando aproveitou a visita do ministro para fortalecer a pré-candidatura e discutir o programa de governo, com pontos destacados para habitação, infraestrutura urbana, regularização fundiária e urbanização de favelas.

Barbalho destacou que a cidade de São Bernardo é estratégica do ponto de vista eleitoral e, por isso, na visão do PT, “é prioridade para a reconstrução (política) do País”. Sobre a decisão de Lula em endossar apoio a Luiz Fernando, ressaltou a “atuação e relevância do deputado”.