Em confronto direto pelo G-4, Ramalhão recebe Pouso Alegre

Com objetivo de entrar na zona de classificação à segunda fase da Série D do Brasileiro, o Santo André recebe o Pouso Alegre-MG, às 15h de sábado, no Estádio Bruno Daniel, em confronto direto pelo G4 do Grupo A7.

Com a goleada por 5 a 2 imposta ao Costa Rica-MS na última rodada, o Ramalhão subiu à quinta posição, com seis pontos. Já o adversário soma apenas um ponto na classificação e vem de empate sem gols diante do Água Santa.

O técnico Leston Junior reconhece a força dos mineiros, mas revela que o time da casa aumentou a intensidade durante a preparação para o compromisso. “Serão dois confrontos seguidos contra o Pouso Alegre, nos quais o nível de exigência vai ser alto. Mas vamos buscar vencê-los, respeitando o duelo”, afirmou.

Segundo o treinador, o Santo André precisa somar pelo menos quatro pontos nas duas próximas rodadas para manter uma posição mais confortável.

Os ingressos para conferir a partida estão disponíveis por meio do site totalticket.com.br, a partir de R$ 15. Além disso, a bilheteria do Estádio Bruno Daniel estará aberta hoje, entre 10h e 16h. A transmissão oficial fica pelo canal do YouTube TV Santo André.