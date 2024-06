Bailarina de Iza critica vídeo de Reynaldo Gianecchini dançando 'Vogue': 'Errado'

Makayla Sabino, bailarina de Iza, criticou o vídeo do ator Reynaldo Gianecchini no qual dançava Vogue, de Madonna. O ator publicou o trecho de uma das aulas para interpretar uma das protagonistas do musical Priscilla, Rainha do Deserto.

"Fico chocado em ver a galera do mundo da dança incentivando algo que está errado. Não está errado ele querer aprender e estudar, mas está errado a forma como aconteceu", disse.

Ela explicou que o profissional que deu aula ao ator não conhece a cultura ballroom, criado por e para pessoas trans e pretas.

"Uma pessoa cis e branca jamais conseguirá lhe passar a realidade e vivência desses movimentos, ela mesma deveria ter esse senso. Não sabe que Madonna foi uma pessoa que se apropriou da cultura. É muito ruim ver isso sendo compartilhado como forma positiva."

A bailarina ainda afirmou que consegue ver pelo vídeo que o profissional que instruiu o ator não entende nada sobre o Vogue. "As pessoas estão se apropriando do que é nosso e não estão pagando. O Vogue é sobre o nosso dinheiro, a nossa vida, a nossa história. Aí chega uma pessoa branca para fazer uma coisa dessa", continuou.

Ela reiterou que o desabafo não é uma crítica direta a Reynaldo, e sim ao profissional que deu aulas para ele.