Ribeirão Pires realiza seleção pública para estagiários de pedagogia

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, está realizando seleção pública para estagiários de pedagogia, referente ao cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 12 de junho.

As referidas inscrições serão para o período letivo de 2024 e, após chamamento, o contrato poderá ser feito por até dois anos, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.108/1997, regulamentado pelo Decreto nº 5.809/2007, alterado pelo Decreto nº 6.912/2019.

As atribuições referentes ao cargo são: auxiliar os professores titulares, em sala de aula, no atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais, atendendo às especificidades de cada aluno.

As inscrições ocorrerão via internet, por meio do endereço eletrônico: https://tinyurl.com/2d4svppp. Haverá, também, plantão de auxílio para inscrições das 9h às 11h e das 14h às 16h, na sede da Secretaria de Educação e Cultura, localizada no Complexo Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro.

Os candidatos poderão se inscrever pelo APP Ribeirão Pires Digital, baixado gratuitamente pelo Android ou IOS e seguir os caminhos: Educação > Processo Seletivo > Inscrições Contratação de Estagiários. É necessário ter cadastro no aplicativo da Prefeitura da Estância.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelos próprios candidatos ou por procuração específica, devidamente registrada em cartório com firma reconhecida e cópia do documento de identidade do procurador, mediante apresentação do documento original.

Os candidatos devem preencher alguns requisitos para participar da seleção, como: ser brasileiro, ou gozar das prerrogativas do Decreto federal nº 70.436/1972, do artigo 12 da Constituição Federal ou do Decreto Federal nº 3.927/2011; ter completado 18 anos de idade; estar em dia com obrigações militares (se do sexo masculino), estar em dia com as obrigações eleitorais; não ter sido estagiário na Prefeitura de Ribeirão Pires, pelo período de dois anos seguidos e demais itens apontados no edital.