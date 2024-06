Encerramento do Star+ turbina ofertas do Disney+

Ao contrário de outras plataformas de streaming, o Disney+, lançado por aqui em 17 de novembro de 2020, nunca teve um olhar mais voltado para produções brasileiras. Difícil até informar se alguma, disponibilizada pelo serviço, alcançou alguma repercussão. O forte, como se constata, sempre foram as produções dos Estados Unidos – filmes da Marvel e companhia bela, e daí essa crítica. Agora, porém, após a decisão de descontinuar o Star+, o Disney+ não só irá agregar todo o acervo dessa quase extinta plataforma, como, por tabela, terá direito a várias séries nacionais, com artistas bem conhecidos, que foram produzidas exclusivamente para o selo Star.

Lá estarão atores como, Juliana Paes, Isis Valverde, José Loreto, Bruna Marquezine, Sergio Malheiros, Rodrigo Simas, Raphael Logam, Rui Ricardo Díaz, Lorena Comparato, Carol Castro, Júlio Andrade, Chandelly Braz...

E produções inéditas: “Maria [Bonita] e o Cangaço”, “Americana”, “Jogo Cruzado”, “Amor da Minha Vida”, “Capoeiras”, “Vidas Bandidas”, “O Som e a Sílaba”, “Volta, Priscila”, além da quinta temporada de “Impuros”.

A torcida é para que não pare por aí.

Coincidências

O que Larissa Bocchino e Theresa Fonseca têm em comum? Atualmente, são protagonistas de novelas da Globo.

A primeira, vive Quinota em “No Rancho Fundo”, enquanto a segunda, interpreta Mariana em “Renascer”.

Tem mais

As atrizes estarão juntas e vivendo grandes personagens na novela “Guerreiros do Sol”, estreia do Globoplay em 2025. Na história assinada por George Moura e Sergio Goldenberg, Larissa interpreta Ivonete, a dona de uma birosca que abriga o bando de Lampião em alguns momentos da trama.

Já, Theresa, vive Aldezira, uma jovem que, após fugir de casa para escapar dos abusos do pai, conhece o cangaceiro Gasolina (Ênio Cavalcante) e é mantida presa por ele. A personagem se chama Aldezira.

Tem data

A série melodramática “Pedaço de Mim”, estrelada por Juliana Paes, estreia dia 5 de julho na Netflix. Trata-se de uma grande aposta da plataforma de streaming e aborda o tema superfecundação heteroparental, situação em que uma mulher concebe outro bebê já estando grávida, sendo o segundo feto de um pai diferente do primeiro.

Dobradinha

Heitor Martinez, novidade da série “Reis” como Roboão, também se joga no cinema. Ele integra o elenco de “Luccas e Gi em: Dinossauros”, com estreia em 11 de julho. Mais um trabalho do Luccas Neto.

Personagem

Em “Dinossauros”, Martinez interpreta Silas, um paleontólogo que, ao lado da Doutora Litza (Juliana Knust), encontra o ovo de dinossauro mais bem preservado da história. Porém, as práticas pouco ortodoxas de Litza fazem com que Silas se torne motivo de chacota na comunidade científica e com isso acaba sendo “cancelado”.

A partir daí...

O paleontólogo se torna uma espécie de eremita, mas será peça importante nos esforços de Luccas para salvar sua irmã, Gi, dos perigosos testes genéticos de Litza.

Em tempo: Juliana Knust também está na nova fase de “Reis”, como Maaca, trabalhando ao lado de Martinez.

Currículo

A série “A Rainha da Pérsia”, estreia da Record no próximo dia 17, às 21h, será o primeiro trabalho da protagonista Nathalia Florentino na TV aberta. A atriz, porém, marca presença no audiovisual desde os 15 anos.

Fez os curtas-metragens “Meta", "Aline" e "O Coletor", além de pequenas participações nos filmes "Apneia” e "Desencontros".

Outros palcos

A estrela da nova série da Record também tem registros no teatro, com algumas peças e ensaios, a exemplo de "A Loja de Chapéus" e "Nossa Vida em Família”.

E, ainda, trabalhos publicitários em comerciais e propagandas, como em algumas webséries da Volkswagen.

Planejamento

As gravações da 12ª temporada de “Reis – A Divisão”, em andamento no Rio de Janeiro, vão se desenvolver até princípio de agosto, segundo previsão da equipe.

O lançamento ainda não foi definido pela parceria Record-Seriella.

Olimpíada

Os Jogos Olímpicos de Paris terão início no dia 26 de julho e vão até 11 de agosto. A Globo, dona dos direitos de transmissão, promete uma cobertura multiplataforma do evento. Serão mais de 400 profissionais envolvidos, com 16 equipes de reportagem em Paris e uma no Taiti. No futebol, o Brasil será representado pela seleção feminina.

Que coisa!

A Globo já foi boa nesse negócio de escolher título de novela. Hoje, derrapa bastante. Como se sabe, “A Vovó Sumiu”, criativo, virou o sem sal “Família é Tudo”. A substituta está sendo chamada de “Volta Por Cima”. Sono. No horário das seis, “Tutti Frutti” foi rebatizada de “A Garota do Momento”. Parece coisa da “Sessão da Tarde”.

Bate-Rebate

· Ana Isabela Godinho e Leonardo Xavier integram o elenco de “O Jogo Que Mudou a História”, nova aposta do Globoplay. Estreia dia 13.

· Cléber Machado, após rápida folga, retoma amanhã o comando do “Arena SBT”...

· ... Mauro Beting também volta.

· A atriz e apresentadora Maria Gal lançou o podcast “Negócios de Sucesso”...

· ... Em parceria com a empresa Getnet Brasil, o programa será exibido quinzenalmente no Spotify, no canal da Getnet Brasil no Youtube e TikTok.

· Rafael Zolly encerrou seus trabalhos como o comandante egípcio Sobek na 11ª temporada de "Reis"...

· ... Em "A Rainha da Pérsia", Bruno Aahmed será Enoch, o noivo de Ester (Nathalia Florentino).

· Tem muita gente achando que o fato de Viviane Araújo e Ailton Graça estarem juntos novamente em uma novela, “Volta Por Cima”, na Globo, seria uma continuação do casal formado em “Império”, de Aguinaldo Silva...

· ... Nada a ver... Agora, Ailton fará um empresário de caráter duvidoso e dono de uma frota de vans...

· ... Já Viviane, sua esposa fiel, mas socialmente deslumbrada, adora torrar dinheiro com compras.

· Meta de audiência é um assunto em pauta na Rede TV!.

No ar desde abril, a atual temporada do “Linha Direta” na Globo, se nada mudar, será concluída no próximo dia 27. E com a certeza de retorno à grade em 2025. O remake, comandado por Pedro Bial, se revelou um grande sucesso.

