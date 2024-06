Ananda Paixão homenageia personagem de Jorge Amado em novo single: - Ela é um símbolo de resistência

Ananda Paixão resolveu homenagear Gabriela, icônica personagem de Jorge Amado, em seu novo single Emocionada. A faixa, que dá início a nova fase na carreira da cantora, foi lançada na noite de quinta-feira, dia 6, às 20 horas. Segundo à pernambucana, o single traz uma conexão ao seu primeiro lançamento, Arretada.

- Arretada é uma palavra que fala muito sobre mim. Me considero uma mulher arretada e fiz essa música para todas as mulheres arretadas, fortes e potentes do Brasil. Essa também é uma faixa que me apresenta e fala sobre mim, contou.

Para enfatizar essa ligação, a cantora fez questão de incluir um trecho de Arretada na letra:

- Eu trouxe uma referência e mencionei pique quente, arretada, que é um verso dessa minha primeira faixa. Quis realmente trazer essa conexão entre os dois momentos: o início da minha carreira e o início dessa era. Esses easter eggs são algo que adoro, falou.

A nova faixa fala de uma mulher que encara a vida e as experiências como algo único, assim como Ananda:

- Sou alguém que se entrega nos relacionamentos, extremamente intensa. Quero viver tudo por inteiro, então, sim, sou muito emocionada. Foi por isso que quis, neste momento, lançar uma música que traz tanto da minha identidade, afirmou.

No entanto, Ananda ressalta que essa força retratada na faixa não é só sobre si, mas também sobre todas as mulheres do Nordeste. Para representar isso no audiovisual, a cantora escolheu trazer como referência a figura de Gabriela:

- Ela é mais do que uma personagem, é um símbolo de resistência. Ao escolher representá-la no clipe, não quis apenas celebrar sua história, mas também honrar a essência de todas as nordestinas, que são potentes, que batalham diariamente com muita garra e que são tão representativas. Tenho muito orgulho de ser do Nordeste e poder acrescentar mais da nossa cultura em cada novo trabalho, expressou.