Diego Martins revela dificuldades de dar vida a outra drag queen em Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical

A estreia está aí! Baseado no clássico de 1994, do diretor Stephan Elliott, Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical chega para contar a história de duas drag queens e uma mulher transexual contratadas para fazerem show em pleno deserto australiano. Muito mais do que isso, em meio a uma aventura cativante, acompanhamos as personagens se encontrando no mundo enquanto encaram diversos desafios.

Interpretando Adam e sua drag queen Felícia na versão brasileira da trama, Diego Martins falou em entrevista um pouco mais sobre o musical. O ator, famoso por viver Kelvinho na novela Terra e Paixão, da TV Globo, discorre sobre o convite para participar da produção, as diferenças e semelhanças com sua personagem, além das expectativas para a estreia.

- O convite surgiu no final do ano passado [2023], quando eu tava gravando a novela [Terra e Paixão] ainda lá no Rio [de Janeiro]. Recebi uma ligação falando: A gente vai vir com Priscilla para o Brasil e queremos muito que seja você. É claro que a gente também quer te ouvir, ver você fazer as cenas... Eu falei: Olha, super quero, só não consigo fazer toda a parte de audição. Eu realmente não conseguia fazer, porque eu estava no Rio, as audições são dias e eu estava gravando. Aí falaram que precisavam de apenas um dia, só para eu cantar e eles baterem o martelo. Concordei, consegui ir um dia em São Paulo, cantei lá e foi isso, revelou o artista.

O musical teve sua primeira adaptação para os palcos em 2006 e, desde então, tem sido um verdadeiro sucesso mundial. Passando por países como Inglaterra, Austrália, Canadá, e diversos outros, o musical também ficou por mais de um ano em cartaz na Broadway, onde contou com mais de 500 apresentações.

- Priscilla é um musical que eu já assisti e que já conheço. Acho que muita gente conhece. Se não assistiu musical ou o filme, todo mundo conhece o que é Priscila e o que representa. Acho que vai ser muito legal poder fazer esse musical em 2024, trazendo as questões que já eram abordadas lá para a nossa realidade, para o nosso ano, as questões atualizadas. As músicas são incríveis, as pessoas são incríveis, afirma ao falar da produção, que conta ainda com Reynaldo Gianecchini como protagonista.

Questionado sobre o diferencial de sua Felícia, o ator se deslumbra na oportunidade de interpretar tal personagem. Para ele, ela é um bicho. Uma pessoa selvagem, rockstar, que quer viver, ser famosa, cantar, dançar e viajar o mundo. Diego Martins descreve a drag queen como alguém que quer pegar todo mundo e que acha que vai ser jovem para sempre.

- O diferencial da minha Felícia para as outras já começa pelo corpo. Sou uma pessoa e ator diferente dos outros atores e pessoas que a fizeram. Independente de qualquer coisa, já vai ser uma interpretação diferente. Acho que outro grande diferencial, de fato, vai ser pegar esse texto que foi feito há 10 anos e trazer para hoje. Existem muitas cenas, muitas coisas, muitas falas da Felícia, ditas há 10 anos e até no filme mesmo, que não passavam por discussões de como aquilo poderia ser errado ou agredir alguém. Então, vai ser legal poder pegar esse texto que não deve ser repetido e consertar hoje, discutir sobre ele. É ótimo termos esse espaço, porque de fato esse texto precisa de atualizações e de novas discussões, contou, afirmando que será uma experiência muito divertida viver Felícia, justamente por suas diferenças.

Para quem não sabe, Martins também tem sua própria drag queen. Ao falar sobre as possíveis dificuldades de dar vida a outra, o artista admite que essa é a parte que mais o chamou atenção desde quando abraçou o projeto.

- É muito louco e é uma das partes que eu desde o início achei mais interessante. Isso porque para além de buscar as diferenças do Adam, que é o personagem, e do Diego, também vou buscar as diferenças da Felícia e da Diego, e isso é muito legal. Acho que no final das contas é uma das partes mais divertidas de se atuar e de fazer o que eu faço, que é viver uma história não é sua. Onde estão as diferenças entre a Diego e a Felícia? Onde estão as coisas que também existem em comum?, afirmou.

Com trilha sonora de tirar o fôlego, Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical promete unir uma verdadeira jukebox recheada de hits como I Will Survive, I Say A Little Prayer, Girls Just Wanna Have Fun, entre outros, além divertir o público com sua releitura do clássico. Falando sobre o que o público pode esperar do musical, Diego Martins exalta a releitura do clássico.

- De Priscila já se espera muito, porque é algo muito famoso e falado. Acho que, de verdade, as pessoas podem esperar muito mais do que já é. É um musical com músicas muito famosas, muito gostosas, as pessoas vão sair de lá nostálgicas, cantando, motivadas. É um musical que fala de família e de sonhos, duas coisas que me emocionam e motivam muito, finalizou.

A versão brasileira do musical terá sua estreia nesta sexta-feia, dia 7, no Teatro Bradesco, em São Paulo. As vendas dos ingressos já estão abertas e eles podem ser adquiridos através do site oficial da Uhuu!. A peça terá um total de 155 minutos de duração e possui uma classificação etária indicativa de 16 anos de idade. Menores somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.