Davi Brito e Mani Reggo teriam tentado evitar se esbarrar em jantar de boas-vindas no São João da Thay

Na noite da última quinta-feira, dia 6, Davi Brito marcou presença no jantar de boas-vindas organizado por Thaynara OG no São João da Thay. Porém, quem também estava por lá era Mani Reggo, sua ex-namorada com quem viveu um término polêmico. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, os dois supostamente fizeram de tudo para não acabar se esbarrando. assim que chegou para o evento, o campeão do BBB24 teria sido questionado sobre o reencontra, mas respondeu apenas: Estamos tranquilos, graças a Deus. Ele ainda teria ficado desconcertado ao falar sobre o assunto e declarado que possuem uma amizade normal, sem problemas. Davi supostamente ainda negou uma sugestão de tirar foto com Mani para acabar logo com os burburinhos.

Já Mani, segundo a coluna, ainda havia prestigiado a première de Divertidamente 2 que teve antes do jantar e também respondeu perguntas sobre encontrar o ex-namorado: - O objetivo aqui é vir para conhecer o São João, o Maranhão, e não um reencontro. [As perguntas sobre Davi] não me incomodam, mas prefiro falar de trabalho e dos meus projetos. Apesar de terem se cruzado no evento, os dois supostamente optara, por não se cumprimentar e desviar o caminho sempre que chegavam perto. Mani teria até chegado a sair de uma fila para comer quando viu o baiano se aproximando. Procuradas, as assessoria de imprensa do ex-casal ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Apesar dos constantes desencontros relacionados à ex, Davi aproveitou a noite para rever a amiga Isabelle Nogueira, com quem chegou á final do BBB24. O baiano também posou para fotos ao lado de outros ex-participantes da edição, como Giovanna Lima, Raquele, Michel e Marcus Vinícius.

Mani, por sua vez, também encontrou Isabelle e surgiu super sorridente ao lado da cunhã-poranga. Beatriz Reis é outra ex-confinada do reality que está curtindo o São João da Thay e ainda se divertiu ao lado de Jaquelline Grohalski.