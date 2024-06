Ana Maria Braga relembra relacionamentos de Ayrton Senna com Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu

Nesta sexta-feira, dia 7, o Mais Você fez uma homenagem Ayrton Senna. Ana Maria Braga tomou café da manhã com o narrador Luís Roberto e com o jornalista Ernesto Rodrigues, que escreveu a biografia do piloto, que morreu em 1994.

Logo no início, a apresentadora se emocionou ao ouvir Tema da Vitória, música que acompanhava Ayrton nas corridas.

- Dá um nó na garganta só de escutar. Isso porque o nosso tricampeão mundial de F1... Eu não vou começar esse programa chorando, né? (...) Quando eu me dou o direito de escutar uma música que me lembra o Ayrton Senna, lembra minhas manhãs de domingo... Porque ele continua vivo na memória de todos. Mesmo depois daquele acidente fatal, durante o Grande Prêmio de Ímola, na Itália. Dia inesquecível: 1º de maio de 1994.

Enquanto falava sobre a vida e história de Senna, Ana não pôde deixar de mencionar o namoro que ele teve com Xuxa Meneghel. Ela opinou que se não fosse a influência da empresária, talvez eles tivessem vivido um romance mais longo.

- A vida amorosa do Senna, todo mundo queria muito saber, então deu muito pano para manga na imprensa. A relação mais conhecida foi a minha amiga Xuxa, e o Brasil ficou apaixonado pelos dois. Começou em 1988. Ele passava cada minuto livre que ele tinha, está muito bem explicado isso, das corridas com ela. Durou quase três anos. A Xuxa é uma menina muito especial, realmente foi muito apaixonada por ele. O Senna realmente foi muito apaixonado por ela. Quem conviveu aqui, e agora posso dizer, se não fosse a Marlene Mattos eu acho que eles não teriam naquela época se separado, porque foi realmente uma pressão muito grande dela.

- Por tudo o que eu consegui apurar, eu acho que foi um momento em que os dois estavam com perspectivas diferentes, disse Ernesto.

- Um tinha que abrir mão, como que faz? Dois gênios da sua época, completou Luís.

A artista também mencionou o relacionamento que o piloto viveu com Adriane Galisteu e como ele agitou a mídia na época.

- Ele seguiu a vida dele. Ele namorou outras pessoas, ele era um cara absolutamente normal, tinha namoradas em Portugal e as mulheres realmente ficavam muito encantadas com ele e não era para menos. Tinha outro namoro do Senna que agitou a mídia, porque a gente conhecia, que foi a Adriane Galisteu. Eles se conheceram em 1993, quando ela trabalhava como grid girl, a relação deles veio a público e as imagens monopolizaram a mídia da época. Pelo jeito, eles se gostaram muito. Inclusive, a Adriane foi a última namorada do Senna e parece que eles estavam morando juntos em Portugal nessa época.

Ernesto então listou as mulheres que, para ele, foram as que tiveram presença mais marcante na vida de Senna.

- Tem a primeira, a Lilian, que foi um casamento. Foi uma pessoa que me deu uma entrevista muito boa e honesta. Teve uma importante que foi outra Adriane. Ela se chamava Adriane Yamin, que ele namorou jovem, adolescente, e de certa maneira manteve o namoro enquanto ia para a Europa. Teve a Xuxa e teve uma terceira muito importante, que era a Cristine Ferraciu, uma namorada muito discreta, filha de um almirante da marinha brasileira que namorou no período entre Xuxa e Galisteu. Viajou muito com ele, mas também chegou um momento em que ela pensou que também não era a vida que queria. E teve a Adriane, que eu acho que foi um momento realmente diferente da vida do Ayrton. Não que ele tenha rompido com a família, jamais falaria isso, mas foi um momento de emancipação dele. Ele começou a ficar mais relaxado, todo mundo que convivia com ele percebeu.