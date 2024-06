Pérolas. Por dentro da Loja do Japão. O livro 62 de Cláudio Feldman. Nicoletti vai às Águas de São Pedro... ...e descobre a poesia de José Luz.

“André, minha Santo André. Casa grandiosa de muitas lutas ardentes de trabalho e fé”.

Cícero Antonio Costa de Freitas, “Poemas da Cidade”, vol. 2 (Coopacesso), 2015.

O autor nasceu em Olho D’Água dos Borges (RN) e veio para Santo André em 1982.

PAULICÉIA

‘As juninadas dos nossos avós’ (Memória, dia 4). Conheci a Loja do Japão. Ficava numa esquina, à Rua São Bento com a Praça Patriarca na década de 1940, se não me engano. Loja chique. Eu visitava, mas nada comprava porque tudo era caro. Ou era eu que muito pobre, recém-chegado de Promissão, minha cidade natal. Como o Centro de São Paulo mudou muito!

Alexandre Takara - Orientador da página Memória

NOTA DA MEMÓRIA - Que legal, Takara. “Memória” pinça notícias antigas, mas ficamos inseguros sem detalhes como estes passados por você. Valeu, professor.

CONTOS E NOVELAS

“As mulheres de minha família, nenhuma fatal”.

Cláudio Feldman

O andreense Cláudio Feldman envia novo livro, o 62º da sua bibliografia – entre poesias, contos, romance, topocrônica, humor, literatura infantil, cinema, cinebiografia. E na dedicatória, uma de suas tiradas: “O fel deste livro faz parte do meu sobrenome”.

Um frasista, o filho do saudoso cineasta Aron Feldman.

“Mulheres do escuro” esconde as várias facetas do autor: “As personagens deste livro podem ser acusadas de quaisquer defeitos, menos de entediar o leitor. E isto as absolve”.

Professor Cláudio Feldman. Como seriam suas aulas? As do professor Takara eram ótimas, mesmo que o orientador desta página “Memória” tivesse que escrever o livro “Eu odeio o meu professor”.

As aulas do professor Antonio de Andrade, na Metodista, envolventes, a começar do preâmbulo: “Prezados alunos. Será um prazer tê-los em classe, desde que se interessem pelo assunto. Caso contrário, podem se retirar que eu garanto a presença”.

“Memória” então delira: como seria mágico ter aulas gravadas de todos esses mestres.

Feldman, Takara e Andrade resolvem este assunto com os seus escritos. Nos imaginamos assistindo às suas aulas. Com direito a indagar: “Feldman, como você criou a personagem Elvira?” Ou então: o delegado Schiller.

“O dr. Pereira me cochichou, com um tremendo mau hálito, que as dores de estômago de um paciente do seu hospital, um sr. Branco, eram semelhantes às das pessoas envenenadas com arsênico”.

Como se vê, “Mulheres do escuro” trazem contos e novelas não só com mulheres. E, de fato, não entediam o leitor. Confiram. Saiu pela Editora Taturana, uma das criações do professor Feldman.

Crédito da capa 1 – Perkins Teodoro Moreira

POESIA E MEMÓRIA

Diretamente de Águas de São Pedro, “Cada poema tem sua história”, de José Luz (Grupo Editorial Seth), nos apresentado pelo memorialista José Nicoletti, de Rudge Ramos, que escreve:

O escritor José Luz escreveu o livro “O caminho dos milagres”, em que narra a cura de sua mulher com as águas sulforosas de Águas de São Pedro.

Neste outro livro, que ora está lançando, “Cada poesia tem sua história”, ele enaltece, em muitos versos, a qualidade das águas de São Pedro.

NOTA DA MEMÓRIA – O livro de José Luz tem várias qualidades. Uma delas: mescla poesia e história com o sentido mais sublime de memória.

Exemplo: “Ainda esses dias eu conversei com uma senhora, mãe do prefeito, e ela me disse que, com muita honra, já roçou e limpou muitos terrenos em Águas de São Pedro, para ajudar o marido e criarem os filhos”.

Outra qualidade no novo livro do Sr. José Luz: a poesia livre com jeito de prosa, e muita memória também: “quando criança eu fazia muita arte. E até me chamavam de Pedro Malazarte. Dava cambalhota e virava pirueta. Brincava de palhaço e sabia fazer careta”.

Uma terceira qualidade do livro: as ilustrações, de vários autores. Delas “Memória” se servirá na sequência destas histórias que fazem o dia a dia aqui no Grande ABC há 36 anos – a caminho do 37º.

Valeu, Nicoletti.

Crédito da capa 2 – Grupo Editorial Seth

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 10 de junho de 1994 – Edição 8722

MANCHETE – Fleury (governador do Estado) multa supermercado por abuso.

GRANDE ABC – Tremor muda a rotina na região, com os reflexos de um terremoto na Bolívia. Houve abalo por aqui, sem riscos maiores.

ECONOMIA & EMPRESAS – Postos vendem de tudo, até gasolina. Apostando na diversificação dos produtos, como forma de atrair novos clientes, proprietários de postos oferecem de carvão a revistas.

Reportagem: Ademir Matheus Pernias.

CULTURA & LAZER – Altamiro Carrilho ataca ‘modismo’ em show em Santo André. O mestre do chorinho se apresentava no Teatro Carlos Gomes, em Santo André.

EM 10 DE JUNHO DE...

1904 – Nomeada Maria Gogliano para professora substituta da segunda escola do Alto da Serra (Paranapiacaba).

Em São Paulo, o arquiteto Ramos de Azevedo proferia conferência sobre o novo Teatro Municipal em construção.

Festa em Araras (SP) com a chegada da primeira seção da luz elétrica.

Rio, 9 – O prefeito da capital federal proibia os passageiros dos bondes de viajarem na plataforma e nos estribos.

Paris, 8 (Agência Havas) – Os estivadores de diversos cais declararam-se em parede (em greve).

1979 – Prefeito Dorival Rezende anunciava a criação do Prodema – Progresso e Desenvolvimento de Mauá – empresa de economia mista.

O grande palco (leia-se Estação de Santo André) já não é o mesmo: cancelas eliminadas, criada passagem subterrânea, marreteiros expulsos.

Reportagem: Memória.

HOJE

Dia da Artilharia

Dia do Faturista Hospitalar

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Goiás, hoje é o aniversário de Americano do Brasil, Mundo Novo, Nova Glória e Vicentinópolis (GO).

Em Tocantins, Figueirópolis, Nova Olinda, Palmeirópolis, Santa Maria do Tocantins, Silvanópolis e Taguatinga.

E mais: Alenquer (PA), Foz do Iguaçu e Ivaí (PR), Guabiruba (SC), Queimadas (BA), Sumidouro (RJ) e Urbano Santos (MA).

Santa Olívia de Palermo

10 de junho

Viveu no século IX. Exilada e flagelada. Seu nome consta de antigos documentos da Igreja.

Ilustração: Portal CatólicaWeb