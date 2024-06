Rihanna sai com vestidinho decotado e fica com seio de fora

Opa! Rihanna saiu na última quinta-feira, dia 6, com amigos para noitada usando um vestidinho curto estampado e com transparência. Mas seu look acabou deixando a cantora na mão. Parte do seu seio ficou à mostra e ela foi flagrada no momento constrangedor.

Riri estava a caminho de uma balada para curtir a noite somente com amigos, desacompanhada de seu parceiro, ASAP Rocky.

Os dois estão juntos desde 2020 e já possuem dois filhos juntos, RZA, de dois anos de idade, e Riot, de poucos meses de vida. Aliás, a família foi flagrada recentemente saindo da comemoração do aniversário do primogênito, no Color Factory, um museu de arte interativa para crianças.