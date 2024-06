Atacante Nycollas Lopo esbanja confiança após a estreia

A vitória do São Bernardo FC sobre o Ypiranga por 1 a 0, pela Série C do Campeonato Brasileiro, no domingo, ficou marcada pela estreia do atacante Nycollas Lopo.

O atleta, que iniciou o jogo no banco de reservas e entrou no lugar de Luiz Filipe aos 30 minutos do segundo tempo, não esconde a animação pela estreia. “Foi um misto de sensações: ansiedade, felicidade e alegria. Estava esperando por esta oportunidade. Agora, quero focar em dar sequência no Brasileiro, buscando evoluir cada vez mais”, disse o camisa 20.

O atleta de 21 anos passou pelas categorias de base do Santos, Corinthians e Palmeiras, e defendia o Oeste nas últimas temporadas. Nycollas Lopo comenta que está preparado para partidas decisivas e foca no futuro do torneio nacional. “Estamos preparados psicologicamente para essas situações e vamos nos fortalecer a cada rodada”, conclui o atacante.

O Tigre volta a campo no próximo domingo, diante do Remo, às 19h, fora de casa.