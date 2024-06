Festival de cinema exalta meio ambiente e Billings

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Cine Represa – 1º Festival de Cinema Ambiental do Grande ABC vem fortalecer as ações com exibições e debates hoje e amanhã, no Teatro Elis Regina (av. João Firmino, 900, bairro Assunção, São Bernardo).

O Cine Represa é um projeto audiovisual artístico com enfoque na educação ambiental, mais especificamente na Represa Billings, que no próximo ano completa seu centenário. Além de exibição de filmes, o evento contará com a presença de ambientalistas, agentes de meio ambiente e cineastas, que participarão de bate-papo.

O festival foi idealizado pelo cineasta, pesquisador e cineclubista Diaulas Ullysses, junto a Denílson de Jesus Silva, pedagogo, gestor de iniciativas socioculturais e também cineasta.

Com múltiplas possibilidades de interações e intervenções sociais, o projeto oferece um abrangente leque para estimular reflexões em diversas esferas: cultural, ambiental, educacional, artística e política, entre outras. Os filmes, em diversos formatos, prometem dialogar com os mais variados públicos.

“O Cine Represa é um presente meu e do Denílson de Jesus Silva rumo aos 100 anos da Represa Billings, celebrando durante as ações do festival, com debates sobre meio ambiente e cinema no Grande ABC”, diz Diaulas Ullysses. “O processo de se fazer cinema retratando uma localidade tão relevante e simbólica permite mergulhar em águas profundas de conhecimento e comportamentos para repensar o presente e nortear o futuro”, continua.

Denílson Kattivas destaca que o “Cine Represa enfatiza o capital criativo e convida novos olhares, novas narrativas, além de explorar outros pontos de vistas”, afirma.

Confira a programação completa em: (https://www.instagram.com/cinerepresa/)