Pixote e Hungria se unem em São Caetano para Festival Amor & Fé

Com o romance no ar, em um evento pré-Dia dos Namorados, Hungria e Pixote se reúnem na noite desta sexta-feira (7), no Espaço Liv em São Caetano, para um show intitulado Festival Amor & Fé. A apresentação, que promete o melhor encontro entre o hip hop e o pagode, traz os artistas de dois dos gêneros mais ouvidos no Brasil para compartilhar suas vozes nos maiores sucessos de suas carreiras individuais.

Esta não é a primeira vez que os músicos firmam uma parceria. Em 31 de dezembro de 2021, o grupo de pagode lançava com o rapper a música que intitulou o show em São Caetano, Amor e Fé, como parte do segundo EP do projeto audiovisual “Pixote House Music”. A canção, que hoje conta com mais de 14 milhões de reproduções no Spotify e cerca de 557 milhões de visualizações no YouTube, ainda rendeu um disco de ouro para os músicos pelas execuções da faixa. “Esse projeto surgiu de forma muito espontânea, com o objetivo de comemorar, celebrar o sucesso da nossa versão de Amor e Fé juntos. O público recebeu a música muito bem e a gente curtiu toda a repercussão e viu uma oportunidade de estar junto novamente, fazendo essa mistura do rap e do pagode de um jeito intenso, com o calor dos nossos fãs”, relata Hungria, 33.

Essa noite será uma das primeiras vezes que os artistas se unem para um show completo. Ao Diário, Hungria comenta sobre o sentimento de dividir o palco com o grupo. “A gente reflete o que somos fora dele, o grupo todo tem essa energia boa, a gente se diverte sempre que se encontra e o som flui com facilidade. Acho que querer já é fazer acontecer, por isso dá muito certo.”

Com altas expectativas para a apresentação, Dodô, 50, vocalista do Pixote, conta o que os fãs podem esperar. “Com toda certeza, (será) um show muito alto astral, do jeito que vocês já estão acostumados. Músicas animadas, muito pagode e rap, uma união que já deu muito certo”, afirma.

O Festival Amor & Fé de Pixote com Hungria acontece às 22h, no Espaço Liv, situado na rua Baraldi, 743, no Centro de São Caetano, com ingressos a partir de R$ 80, que podem ser adquiridos pelo site www.blacktag.com.br.