Charge - 7 de junho de 2024

A Igreja Batista Vida Nova, localizada no bairro Santa Maria, em São Caetano, recebeu uma cobrança retroativa de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente aos anos de 2020 a 2023, o que acumula cerca de R$ 25 mil. No entanto, a Prefeitura havia emitido anteriormente nos carnês anuais que o local estava isento do tributo. O templo alega ter apresentado a documentação para não precisar pagar. Procurada, a prefeitura não se pronunciou sobre o caso.

“Recebemos uma cobrança retroativa de IPTU de 2020, 2021, 2022 e 2023. A igreja não deixou de pagar todos esses anos por má-fé, mas porque temos todos os IPTUs com isenção. Temos o comprovante com o valor e depois vem escrito ‘isento de taxas de IPTU’”, explicou o pastor e pré-candidato a vereador Pedro Umbelino (União Brasil). A igreja foi vinculada ao rol de devedores em janeiro deste ano, antes mesmo de vencer o boleto para pagamento, o que ocorreu em fevereiro, conforme os documentos apresentados pela defesa, aos quais o Diário teve acesso.