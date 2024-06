Tiago Nogueira: ‘Eduardo Leite foi extremamente desleal com o PT’

Integrante da coordenação da pré-campanha da ex-vereadora Bete Siraque (PT) à Prefeitura de Santo André, o ex-vereador e ex-secretário Tiago Nogueira acusou o vereador Eduardo Leite, pré-candidato ao Paço pelo PSB, de deslealdade. A declaração destoa frontalmente do discurso até então empregado por integrantes do Partido dos Trabalhadores com o ex-correligionário, que até pouco tempo atrás era cotado para compor como vice.

“O Eduardo foi extremamente desleal com o PT. Ele não agiu como quem respeita a história do partido. (Ele ficou) mais de duas décadas no PT”, declarou Nogueira, que ontem visitou o Diário. O petista vai ser um dos 28 candidatos da federação PT-PV-PCdoB à Câmara. O grupo acredita que possa fazer até quatro cadeiras, dobrando o número de eleitos em 2020.

Leite foi um dos petistas vitoriosos há quatro anos, com 3.369 votos nas urnas – o outro, Wagner Lima, obteve 2.631. “O Eduardo não quis o PT. Vamos começar falando as coisas como elas têm de ser ditas. Na outra eleição, o Eduardo foi aventado para ser o nosso nome a prefeito; ele não quis”, contou Nogueira.

Bete Siraque concorreu à Prefeitura em 2020 e saiu derrotada no primeiro turno. A petista recebeu 25.493 votos, 7,36% dos válidos – Paulo Serra (PSDB), que disputava a reeleição, ficou com 266.591 sufrágios, 76,93%.

“A Bete foi candidata numa conjuntura muito difícil, de reeleição do atual prefeito, da Covid. Fez um trabalho, eu diria, heroico. O Eduardo termina aquela eleição e sai numa linha (de) que não dava (para) fazer oposição, que o governo do Paulo Serra era maravilhoso”, lembrou Nogueira, citando entrevista que Leite deu ao Diário e deflagrou a crise que levou à desfiliação, em 2023.

Nogueira disse que o antigo correligionário poderia ter deixado a sigla sem causar estragos, como fizeram outros filiados. Ele citou José Montoro Filho. “Montorinho é um quadro histórico, foi vereador várias vezes, e saiu do PT. Não saiu atirando, saiu com postura, seguiu o caminho dele. Ninguém precisa ficar no PT. Tem divergência? Diz: ‘Olha, tenho divergência.’ Mas do jeito que ele tratou o PT? Foi para a justiça. Não foi um processo, eu diria, de quem quer um diálogo com o PT”, finalizou.