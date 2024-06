Agenda cultural SP: fim de semana tem sertanejos no Allianz pelo RS, música de câmara e mais

Neste final de semana, um festival vai unir grandes nomes da música para ajudar as vítimas das enchentes da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. O Festival Salve O Sul leva atrações como Chitãozinho e Xororó, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos e Ludmilla ao Allianz Parque. Os ingressos serão totalmente convertidos em doações.

O ator Reynaldo Gianecchini faz sua estreia em um musical para interpretar a drag queen Mitzi Mitosis no musical Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical, inspirado no filme clássico. Já Drica Moraes e Fabio Assunção dividem o palco pela primeira vez na comédia Férias.

Grandes clássicos da música e do teatro estão presentes na programação do final de semana. Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini fazem a apresentação especial A Música de Minas 50 Anos, no Espaço Unimed. Já o musical Opinião recebe uma versão especial em comemoração à peça histórica dirigida por Augusto Boal, Pega, Mata e Come: 60 anos de Opinião, no Itaú Cultural. Ambos, porém, já estão com ingressos esgotados - Lô, Beto e Flávio farão uma apresentação extra no Dia dos Pais.

Também há opções na capital paulista para as crianças. O Disney On Ice chega em mais uma edição à cidade com personagens como Mickey, Minnie, Moana e Bela. Para os apaixonados por dança, a Cia de Ballet Clássico de São Petersburgo volta ao Brasil para apresentar o clássico O Lago dos Cisnes.

Confira os destaques

Shows

Festival Salve O Sul

07/06, sexta, 20h; 09/06, domingo, 13h - Grandes nomes da música brasileira se unem em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na sexta, o Allianz Parque recebe o show especial Amigos, com Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo. No sábado, Luísa Sonza e Pedro Sampaio fazem uma apresentação com a participação de diversos nomes, como Lulu Santos, Preta Gil, Ludmilla, Gloria Groove, Xamã, Leo Santana e Carlinhos Brown. Toda a arrecadação dos ingressos será revertida em doações. Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Quanto: R$ 120/R$ 550.

Diogo Nogueira

08/06, sábado, 16h - O cantor Diogo Nogueira faz uma apresentação no Quintal do Espeto em Interlagos. O repertório do artista mescla o samba tradicional e composições contemporâneas. Diogo promete cantar sucessos como Pé na Areia, Alma Boêmia e Clareou. Onde: Quintal do Espeto Interlagos - Rua São Canuto, 500, Jardim Santa Cruz. Quanto: R$ 80.

Interpol

08/06, sábado, 21h - A banda Interpol chega ao Brasil para apresentar a turnê em celebração aos seus dois primeiros álbuns: Turn on the Black Lights, de 2002, e Antics, de 2004. Atualmente formado por Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino, o grupo é conhecido por faixas como Evil, All The Rage Back Home e Obstacle 1. A banda também fará uma apresentação na sexta, mas os ingressos já estão esgotados. Onde: Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Quanto: R$ 430/R$ 530.

Fábio Jr.

08/06, sábado, 22h - O cantor Fábio Jr. leva a turnê Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos, feita em comemoração aos 70 anos do artista, ao Tokio Marine Hall. A apresentação traz quatro blocos que exploram toda a trajetória do cantor. O primeiro traz trechos de shows e o início da carreira de Fábio Jr. O segundo mostra imagens de acervo, discos de platina e cenas de novelas. O terceiro leva um material inédito ao palco e no quarto, por fim, o artista os maiores sucessos da carreira. Onde: Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 260/R$ 580.

Raça Negra

08/06, sábado, 22h - O grupo Raça Negra se apresenta no Vibra São Paulo no sábado. Formada há 40 anos, a banda inovou no "samba romântico" com sucessos como Cigana, Doce Paixão e Cheia de Manias. Onde: Vibra São Paulo - Avenida das Nações Unidas, 17955, Santo Amaro. Quanto: R$ 120/R$ 420.

Rael

08/06, sábado, 22h - O cantor Rael chega à Casa Natura Musical para um show acústico em celebração ao Dia dos Namorados. O artista, indicado duas vezes ao Grammy Latino, foi vencedor na categoria "Melhor Cantor de Pop/Rock/Reggae/Hip Hop/Funk" no Prêmio da Música Brasileira em 2017. Conhecido por mesclar gêneros como rap e reggae, Rael explodiu com a música Envolvidão, do EP Diversoficando, de 2014. Onde: Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo 2134, Pinheiros. Quanto: R$ 140/R$ 260.

Martnália

09/06, domingo, 19h - A cantora Martnália sobe ao palco do Blue Note para revisitar o álbum Pé do Meu Samba, lançado em 2002. Dentre as músicas do disco, estão Filosofia, Samba É Tudo e Novos Tempos. Ao todo, a artista fará três apresentações: duas no sábado e uma no domingo. Os ingressos para o sábado, porém, já estão esgotados. Onde: Blue Note São Paulo - Avenida Paulista 2073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 160/R$ 220.

Roupa Nova

09/06, domingo, 20h - Após esgotar ingressos de um show em comemoração ao Dia dos Namorados no Espaço Unimed no sábado, a banda Roupa Nova anunciou uma data extra no domingo. O grupo promete tocar sucessos como Sapato Velho, Dona e Linda Demais. Onde: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 360/R$ 580.

Erudito

Festival Sesc de Música de Câmara - O Sesc promove a quinta edição do Festival Sesc de Música de Câmara, que reúne intérpretes de seis países nas unidades do Bom Retiro e da Consolação, em São Paulo, e de Jundiaí e Sorocaba, no interior. Além disso, na capital paulista, haverá concertos gratuitos na Catedral Evangélica de São Paulo e na Paróquia Nossa Senhora da Paz. Dentre os destaques, estão o conjunto Florilegium, da Grã-Bretanha, o Coro Arakaendar, da Bolívia, e o Trio Peckham, que reúne um artista brasileiro, um britânico e uma cantora holandesa. A programação completa está disponível no site. Onde: Nas unidades do Sesc São Paulo Bom Retiro, Consolação e Centro de Pesquisa e Formação (capital), Jundiaí e Sorocaba (interior), e nas igrejas Catedral Evangélica de São Paulo e Paróquia Nossa Senhora da Paz (capital) e Catedral Nossa Senhora do Desterro (Jundiaí). Quando: De 06/06 a 16/06. Quanto: R$ 30/R$ 60.

As Senhoras do Mercado e A Canção de Fortunio - O Theatro São Pedro traz montagens inéditas das operetas As Senhoras do Mercado e A Canção de Fortunio, do compositor e violoncelista alemão Jacques Offenbach. O artista é considerado o "pai das operetas", que mescla elementos da ópera com o teatro de comédia e influenciou os musicais modernos. As récitas unem a Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro. A direção musical é de André Dos Santos e a cênica, de Ines Bushatsky. Onde: Theatro São Pedro - R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Quando: De 06/06 a 09/06. Quinta a sábado, 20h; domingo, 17h. Quanto: R$ 60/R$ 100.

Teatro

Férias - Em comemoração aos seus 40 anos de carreira, Drica Moraes estrela a comédia Férias ao lado de Fabio Assunção. A peça, encomendada por Drica a Jô Bilac, é dirigida pelos atores Enrique Diaz e Débora Lamm. A comédia traz o casal H e M, juntos há 25 anos, que ganham um cruzeiro dos filhos pelo Caribe. Os dois acabam envolvidos em confusões, incluindo uma expulsão do navio, por demonstrarem certa compulsão sexual. Fabio e Drica já viveram um casal na TV, na série A Fórmula, mas dividem o palco pela primeira vez com Férias. Onde: Teatro Procópio Ferreira - R. Augusta, 2823, Cerqueira César. Quando: De 07/06 a 04/08. Sextas e sábados, 21h; domingo, 18h. Quanto: R$ 140.

Sonhos Para Vestir - A atriz Sara Antunes estrela o monólogo Sonhos Para Vestir, dirigido por Vera Holtz. A peça é inspirada na história real de Sara com o pai, com quem trocou cartas até o fim da vida dele. Sonhos Para Vestir surge da despedida do pai, em um quarto de hotel, quando já não escrevia nem falava. O monólogo, além de uma homenagem à relação entre os dois, também reflete sobre desejos e afeto. Onde: Arena B3 - Praça Antônio Prado, 48, Centro Histórico de São Paulo. Quando: 08/06 e 09/06. Sábado e domingo, 15h e 18h. Quanto: R$ 40.

Pequenas Coisas - O Grupo Morpheus de Teatro traz quatro espetáculos para celebrar os 21 anos de história no Teatro Cacilda Becker. Dentre eles, está a comédia dramática Pequenas Coisas. O espetáculo acompanha quatro histórias: de Seu Rubens, que já não lembra onde colocou suas coisas e julga que sua filha cuida demais dele, de Josefina e Atílio, pegos de surpresa pela chuva, de uma menina que espera pelo pai na escola e de Fátima, que precisa dar uma notícia difícil para a filha. Todas fazem refletir sobre temas como solidão, cumplicidade e amor. Onde: Teatro Cacilda Becker - Rua Tito, 295, Lapa. Quando: De 07/06 a 16/06. Sextas e sábados, 21h; domingos, 19h. Quanto: Grátis.

Musical

Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical - Reynaldo Gianecchini faz sua estreia em musicais com Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical, espetáculo baseado no filme de baixo orçamento dirigido por Stephan Elliott. O longa acompanha o desespero de uma drag queen que perdeu as plumas no carnaval brasileiro para abordar a busca de redenção pessoal de duas drags e uma transexual que percorrem o deserto australiano. O filme foi adaptado aos palcos em 2006 - a montagem que estreia no Teatro Bradesco é inspirada na versão australiana. Além de Gianecchini, Wallie Ruy, Diego Martins e Veronica Valenttino protagonizam o musical. A direção é de Mariano Detry. Onde: Teatro Bradesco (Shopping Bourbon) - R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes. Quando: De 07/06 a 01/09. Quintas e sextas, 20h; sábados e domingos, 16h e 20h. Quanto: R$ 42,36/R$ 400.

Disney On Ice - Uma nova temporada do espetáculo de patinação no gelo volta a São Paulo. Além de Minnie e Mickey, a temporada também traz personagens das animações Moana, Frozen, Viva! A Vida É Uma Festa, A Bela e A Fera e Enrolados. Onde: Ginásio Ibirapuera - R. Manuel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera. Quando: De 05/06 a 09/06. Quanto: R$ 120/R$ 550.

Dança

O Lago dos Cisnes - A Cia de Ballet Clássico de São Petersburgo volta ao Brasil para apresentar o clássico O Lago dos Cisnes no Tokio Marine Hall. Uma das mais reconhecidas do mundo, a companhia tem 280 anos de história. No palco, estarão bailarinos como Barbara Potapova, Raisa Hilko, Mikhail Pukhov, Anastasia Lomachenkova e Sergei Kononenko. Onde: Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio. Quando: 06/06, quinta, 21h30. Quanto: R$ 180/R$ 400.

Exposição

O Amor nas Pequenas Coisas - A artista sul-coreana Park Da Mi (???), conhecida pelo nome artístico Puuung, expõe suas obras na mostra O Amor nas Pequenas Coisas. A exposição traz ilustrações que mostra pequenos, mas comoventes, momentos de amor no dia a dia. Segundo Puuung, a proposta da mostra é lembrar as pessoas de apreciar os momentos fugazes. Onde: Centro Cultural Coreano no Brasil - Av. Paulista, 460, Térreo, Bela Vista. Quando: De 02/06 a 01/09. Quanto: Grátis.

As Fantásticas Fábulas de La Fontaine - O Farol Santander recebe a exposição imersiva As Fantásticas Fábulas de La Fontaine, que explora as obras do escritor francês Jean de La Fontaine. A mostra une tecnologia com as lições das fábulas do escritor, como A Lebre e a Tartaruga e A Cigarra e a Formiga. A curadoria é de Karina Israel, Ceci Amorim e Aline Sultani. Onde: Farol Santander - Rua João Brícola, 24, Centro. Quando: De 07/06 a 08/09. Quanto: R$ 40.

Ocupação Maria Bethânia - É a última chance de ver a Ocupação Maria Bethânia, que chega ao fim no Itaú Cultural neste final de semana. Fotos, imagens e sons traçam um caminho que explora a trajetória da cantora e também sua importância para a música nacional. A curadoria é de Bia Lessa, diretora de diversos shows da cantora, e de Galiana Brasil. Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quando: Até 09/06. Quanto: Grátis.

Cinema

Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo - O CineSesc traz a 10ª edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo. Este ano, a mostra faz uma homenagem à diretora Ursula Meier, que estará presente no evento. Ao todo, são 12 filmes que refletem a diversidade linguística e cultural da Suíça. Ursula estará presente na exibição de seus longas, A Linha e Diário da Minha Cabeça, e em um bate-papo na quinta, 6. Longas como A Escuta e Bom Dia, Ticino também fazem parte da programação, que pode ser vista completa aqui. Onde: CineSesc - Rua Augusta, 2075, Cerqueira César. Quando: De 05/06 a 12/06. Quanto: R$ 24.

Viva Cinemateca - A Cinemateca Brasileira promove o Viva Cinemateca, projeto que exibe trechos de três dos 1.785 filmes recuperados pela instituição ao longo do Minhocão. As obras exibidas serão Ceremônias e Festa da Igreja em S. Maria, de 1909, o documentário mais antigo do acervo, Apuros de Genésio, de 1940, e Amazônia e Rio Exposição, de 1922, filmado por Silvino Santos. A exibição dos trechos é contínua, para que o maior número possível de pessoas que passarem pelo local tenham a oportunidade de assistir, e tem início assim que escurecer. Onde: Ao longo do Minhocão, em vários pontos. Quando: 08/06, sábado. Quanto: Grátis.