PM realiza autos de infração ambiental em Mauá

A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo realizou nesta quinta-feira (6) duas autuações de infração ambiental em Mauá, em áreas onde foram identificadas degradação de vegetação em área de preservação permanente.

A ação, em terreno localizado na av. nossa Senhora do Pilar, Bairro Vital, em Mauá, foi realizada em parceria com a Cesteb, a Prefeitura de Mauá e a GCM. Os autos de infração são no valor de R$ 10 mil cada.

Foi encontrada no local uma área de extração de mérios ilegal, sem ninguém no local, sendo apreendidas diversas ferramentas como marretas, pás, picaretas e enxadas.