Ex-jogador da NBA é preso nos EUA e aparece irreconhecível em foto na cadeia

O ex-armador da NBA, Delonte West, foi preso em Virgínia, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, acusado de violar regras da liberdade condicional e resistir à prisão. As informações são da emissora norte-americana Fox.

West foi detido em outubro de 2022 sob quatro acusações. As alegações incluíram invasão de veículo, embriaguez pública e fuga das autoridades. No entanto, esses não foram os primeiros problemas legais do ex-jogador.

O norte-americano tem enfrentado diversos problemas judiciais e psicológicos ao longo dos anos. Em 2009, quando ainda jogava, foi detido por posse ilegal de arma e precisou cumprir serviço comunitário e ser monitorado por meios eletrônicos.

Três anos depois, o ala-armador revelou sofrer de distúrbio bipolar e procurou auxílio psicológico. Entre 2016 e 2022, o ex-atleta era constantemente flagrado vivendo em condições precárias e chegou a ser visto pedindo esmola nas ruas de Virgínia.

A carreira de Delonte West na NBA começou no Boston Celtics. A então promessa foi 24ª escolha do Draft de 2004 e ficou oito temporadas na liga. Passou também por equipes como Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder.A carreira de Delonte West na NBA começou no Boston Celtics. A então promessa foi 24ª escolha do Draft de 2004 e ficou oito temporadas na liga. Passou também por equipes como Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder.

Após o período, foi para o basquete chinês, onde atuou por Fujian Xunxing e Shanghai Sharks. O norte-americano se aposentou das quadras no ano de 2015.