Justiça dos EUA ordena prisão de Steve Bannon, ex-estrategista de Trump

Um juiz federal ordenou Steve Bannon, um ex-conselheiro do ex-presidente Donald Trump, a se entregar até 1º de julho para começar a cumprir uma pena de prisão de quatro meses imposta a ele por desobedecer uma intimação para testemunhar perante o comitê da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

Bannon foi considerado culpado por uma acusação de desacato ao Congresso em outubro de 2022, mas o juiz Carl Nichols, que supervisionou o caso, permitiu que ele permanecesse livre enquanto apelava. Agora, Nichols, concedeu um pedido do Departamento de Justiça para que Bannon comece a cumprir a pena após um painel de três juízes de um tribunal de apelações federal, no mês passado, ter mantido sua condenação.

Espera-se que Bannon busque uma suspensão da ordem do juiz, o que poderia adiar sua data de rendição. Ele disse aos repórteres do lado de fora do tribunal: "Tenho ótimos advogados, e vamos até a Suprema Corte se for necessário."

Os advogados de Bannon prometeram pedir ao tribunal de apelações para reconsiderar a decisão do painel. O juiz Nichols disse que Bannon teria que começar a cumprir sua sentença em menos de quatro semanas, a menos que o tribunal de apelações completo assuma o caso e emita sua própria decisão para pausar a execução da sentença.

Outro ex-auxiliar de Trump já está cumprindo uma pena de prisão por se recusar a participar da ampla investigação do comitê da Câmara sobre os esforços de Trump para permanecer no poder após perder a eleição de 2020.

Em março, Peter Navarro, que uma vez trabalhou como assessor de comércio para Trump, se apresentou à prisão federal em Miami para começar a cumprir sua própria pena de prisão de quatro meses após um júri considerá-lo culpado de desacato ao Congresso por ignorar uma das intimações do comitê.

Os problemas legais de Bannon provavelmente continuarão depois - ou mesmo durante - seu tempo na prisão.

Alguns meses após ser considerado culpado de desacato ao Congresso em Washington, promotores estaduais em Manhattan o acusaram de usar indevidamente dinheiro que ajudou a arrecadar para um grupo de apoio ao muro de fronteira de Trump. Em suas últimas horas no cargo em 2021, Trump concedeu a Bannon um perdão em um caso federal separado que se concentrou em acusações semelhantes.

O julgamento de fraude de Bannon está programado para acontecer ainda este ano no mesmo tribunal de Manhattan onde Trump foi recentemente condenado por si mesmo em acusações de falsificar registros comerciais para encobrir um escândalo sexual que ameaçou sua corrida presidencial de 2016. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)