Entregador morre baleado por GCM da Capital em incidente em Sto.André

O entregador Bruno Demarale Sotareli, 19, morreu em um incidente na madrugada de ontem, no cruzamento da Av. Alfredo Maluf com a rua Japão, em Santo André, após ser baleado por um GCM (Guarda Civil Metropolitano), da Capital.

De acordo com nota divulgada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), a ocorrência foi “uma tentativa de assalto a dois guardas municipais”.

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no endereço, apuraram que os GCMs foram abordados por três motocicletas, quando um deles interveio. Um dos suspeitos foi atingido e não resistiu. Os demais fugiram. Foi solicitada perícia ao local e à arma do guarda”, afirma a nota.

Porém, com base em um vídeo que circulou em redes sociais e que registra o momento do incidente, familiares questionam a versão da SSP. Nas imagens, Sotareli aparece fazendo acrobacias com sua moto e avançando um semáforo – no momento dos disparos, porém, não é possível identificar o que aconteceu.

“O vídeo mostra que ele estava brincando, os meninos estavam filmando atrás. E acabou acontecendo essa injustiça”, disse o pai de Bruno, Adão Sotareli, que afirma que o rapaz estava voltando do trabalho. “Falava sempre para ele vigiar tudo ao andar de madrugada com moto. Mas na verdade ele estava trabalhando, ele estava fazendo Uber Moto”, continuou.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e roubo tentado no 2º DP de Santo André.