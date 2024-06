Inter inicia leilão de uniforme com 'marcas de enchente' em prol do recursos ao povo gaúcho

O Internacional voltou aos gramados 30 dias após as enchentes que causaram muitos estragos e deixou milhares de desabrigados no Rio Grande do Sul contra o Belgrano, na Arena Barueri. Na ocasião, em jogo da Copa Sul-Americana, a equipe entrou no gramado com um uniforme especial, simulando sujeira de terra para ressaltar "marcas da enchente". Nesta quinta-feira, o clube iniciou leilão desse uniforme especial para angariar recursos para o povo gaúcho.

"Leilão pelo povo gaúcho. O uniforme utilizado pelo Inter com as 'marcas da enchente' será leiloado em prol do RS. As peças históricas usadas pelos nossos jogadores na retomada do Colorado aos jogos agora podem ser suas. Dê seu lance e ajude! Nós jogamos juntos!", postou o Inter em suas redes sociais convidando todos que puderem ajudar a dar seus lances.

O clube ressaltou que a camisa usada no seu jogo de retorno aos gramados, diante dos argentinos, "representou um pedido de ajuda para o enfrentamento de uma tragédia que ainda não acabou." Ainda de acordo com o Internacional, o uniforme com marcas de barro simbolizou a aguerrida e esperançosa sociedade gaúcha.

O leilão ocorre por seis dias, encerrando-se no dia 11 de junho. E 100% do lucro será destinado a ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. O maior valor alcançado nos lances será considerado o vencedor.

Os interessados em enviar um lance e ajudar terão de se registrar na MatchWornShirt, plataforma online que já realizou leilões em prol do Rio Grande do Sul e com parceria com diversos clubes reconhecidos no planeta, casos de Real Madrid, Manchester e Chelsea. Há um botão na página oficial do clube que destina as pessoas para o perfil do leilão.

O Inter continua aceitando doações na quadra da Escola de Samba Fidalgos e Aristocratas e continua em parceria com o rival Grêmio na campanha "Jogando Junto pela Reconstrução do RS", que oferece contrapartidas comerciais para as empresas que ajudarem na reconstrução do estado.