Flávia Morando faz visita de cortesia ao 'Diário'

A comerciante Flávia Morando, pré-candidata a prefeita de São Bernardo pelo União Brasil, fez uma visita de cortesia à sede do Diário, em Santo André, nesta quinta-feira (6). Ela estava acompanhada do ex-prefeito de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Adler Kiko Teixeira, que será o coordenador do plano de governo.

Além de contar como foi escolhida para ser o nome governista ao Paço de São Bernardo pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que é seu tio, Flávia Morando conheceu as dependências do jornal, como os estúdios da DGABC TV, onde são gravados programas como o podcast Política em Cena.

Na mais recente consulta aos eleitores de São Bernardo, publicada em 27 de maio pelo Diário, realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, Flávia Morando aparece em segundo lugar, com 17,4% das intenções de voto. A corrida é liderada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), que recebeu 31,8%. O trabalho foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código alfanumérico SP-02825/2024.