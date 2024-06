Pensamento positivo, Morando

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), costuma dizer que sua gestão transformou a cidade, destacando sempre como legado o combate às enchentes e a conclusão das obras deixadas por seu antecessor, Luiz Marinho (PT). Porém, entre os projetos anunciados pelo tucano, ao menos um ainda não foi possível entregar: a unidade do Sesc, que será erguida em terreno anexo ao Pavilhão Vera Cruz. Morando divulgou a parceria com o Serviço Social do Comércio em maio de 2019, com a expectativa de que o complexo seria entregue em 2023. Um ano antes, em 2018, o então candidato ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PSL, hoje no PL), prometera cortar em 50% as contribuições ao Sistema S, o que reduziria o orçamento da instituição. Questionado por um repórter durante a coletiva sobre se o corte poderia atrasar o cronograma de entrega da unidade, Morando respondeu: “respeito quem pensa negativamente, mas eu gosto de pensar positivamente”. Não adiantou. Bolsonaro preservou posteriormente os repasses ao Sistema S, mas o complexo atrasou mesmo assim. Em vistoria às obras na última segunda-feira, Morando revelou que a unidade será entregue apenas em 2027 – vale lembrar que o investimento de R$ 270 milhões será feito pelo Sesc. Pensamento positivo, prefeito!

BASTIDORES

Brasília

O secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal ABC, Aroaldo da Silva, esteve em Brasília na terça-feira com o objetivo de tratar de temas de interesse regional. Silva se reuniu com o presidente do CN-Sesi (Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria), Fausto Augusto Junior. A pauta do encontro incluiu possíveis parcerias na área da educação. O secretário-executivo também visitou a Secretaria Nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades e se reuniu com o coordenador-geral da pasta, Marcell Costa. Entre os temas da agenda figuraram o Novo PAC Seleções e a renovação das frotas de ônibus.

Cidadão Diademense

Em sessão solene realizada na noite de terça-feira, a Câmara de Diadema concedeu o título de Cidadão Diademense a Joel Fonseca Costa, vice-prefeito da cidade por duas gestões e atual diretor de Desenvolvimento Econômico do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. A cerimônia ocorreu em atendimento ao decreto legislativo de autoria de Antônio Rodrigues (PT), que também presidiu os trabalhos da noite. Um vídeo de 15 minutos trouxe mensagens de amigos e parentes do homenageado.

Apoio

O empresário Juninho Araújo é uma das principais apostas do PRD, agremiação que nasceu da fusão do Patriota com o Partido Trabalhista Brasileiro, para conquistar uma cadeira na Câmara de Santo André. Um dos entusiastas de sua pré-candidatura é o hexacampeão mundial de skate, Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, com quem ele divide a foto abaixo, ambos ladeados pelo futuro prefeiturável Gilvan Júnior e o prefeito Paulo Serra, ambos do PSDB.