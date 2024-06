Jovem sobrevive quatro dias sem água e comida em poço

Jeferson Gabriel Gomes da Silva, de 19 anos, sobreviveu dentro de um poço, sem água ou comida, por quatro dias. O jovem estava desaparecido desde sábado (1º) e foi encontrado ontem, em uma área remota do Parque Guaraciaba, em Santo André. Segundo a família, o jovem tinha costume de fazer trilhas no local.

O resgate de Jeferson mobilizou bombeiros, GCM (Guarda Civil Municipal) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma operação de içamento tensa e que acabou bem-sucedida. No final, o rapaz sofreu “apenas” ferimentos em uma das pernas.

Ele foi atendido pela equipe médica do Samu e encaminhado ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André, onde precisará passar por uma cirurgias no tornozelo e joelho esquerdos.

Maria Helena Cordeiro da Silva, 59, mãe de Jeferson, contou que o filho saiu de casa no sábado depois do café da manhã. Segundo ela, o jovem parou de receber mensagens em seu celular por volta das 10h30, provável momento no qual caiu no poço.

Emocionada, Maria expressou sua gratidão e alívio após o resgate bem sucedido. “Chegamos aqui (no parque) por volta das 8h. Só tenho a agradecer a todos, foi um batalhão de gente querendo ajudar e ficar ao nosso lado. Eu só tenho a agradecer por tudo e por todos que nos ajudaram. Para mim foi um milagre depois desse susto. São todos anjos de Deus”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Santo André foi informada na tarde de terça-feira (4) sobre o desaparecimento de Jeferson.

Sabia-se que a última localização conhecida pela família indicava o Parque Guaraciaba. Com base nas informações fornecidas pelos familiares, o GCM Roberval, encarregado do COI (Centro de Operações Integrado), verificou o sistema de videomonitoramento do parque e confirmou a presença do jovem no local.

O secretário de Segurança Cidadã de Santo André, o coronel da PM (Polícia Militar) Temístocles Telmo Ferreira Araújo, orientou os primeiros passos da procura pelo rapaz.

“Quando a informação do desaparecimento chegou para nós, por volta das 17h, escurecendo e encerrando o horário de funcionamento. Eu orientei o pessoal da guarda a manter o policiamento em torno do parque e, na manhã seguinte, a partir das 6h, realizamos uma incursão na mata para verificarmos e dar certeza que ele ainda permanecia no parque.”

A GCM organizou uma busca. Durante a incursão na mata, os GCMs Lacerda e Rodarte localizaram o jovem no interior de um poço, consciente, porém ferido e desidratado.





Origem do poço na mata é incerta