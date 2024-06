Morre astro do documentário da Netflix, aos 29 anos de idade

No dia 6 de junho foi anunciada a morte do John McAllister, aos 29 anos de idade, que estrelou o documentário da Netflix, Unlocked: A Jail Experiment, que apresenta um experimento social com os prisioneiros do Centro de Detenção Regional do Condado de Pulaski.

Lá, John queria mudar de vida: ele cumpria pena por crimes relacionados a drogas, invasão e arrombamento, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

McAllister foi encontrado morto em sua cela no dia 2 de junho, mas a informação só foi divulgada dias depois e a causa da morte não foi revelada.