Embraer e a Rheinmetall avaliam novo Centro de Treinamento do C-390 na Europa

A Embraer informou nesta quinta-feira, 6, que, juntamente com a Rheinmetall, avalia opções para expandir a rede de treinamento com foco no C-390, considerando as necessidades do crescente número de clientes europeus da aeronave. Segundo a empresa, a avaliação pode levar ao desenvolvimento de uma solução de treinamento dedicada para a região, com suporte aos atuais e futuros clientes do C-390.

Conforme a fabricante brasileira, a Embraer conta com um Centro de Treinamento para o C-390 no Brasil, no estado de São Paulo, incluindo um Simulador Completo de Voo e Missão (FFMS) e uma Estação de Treinamento de Loadmaster.

O Centro tem recebido as tripulações das Forças Aéreas Brasileira, Portuguesa e Húngara para capacitação inicial para o C-390.

"A Embraer e a Rheinmetall estudam formas de aumentar a proximidade com os clientes atuais e futuros da aeronave, com o objetivo de facilitar o treinamento de pilotos, loadmasters, mecânicos e outros membros da tripulação", afirma a empresa em nota.

O vice-presidente de Operações de Voo e Treinamento da Embraer Serviços & Suporte da Embraer, Ayslan Anholon, afirma que a empresa quer criar as melhores condições para seus clientes do C-390. Monitoramos continuamente a rede e avaliamos soluções customizadas para cada região à medida em que a frota cresce", destaca.

A Força Aérea Portuguesa adquiriu um FFMS como parte de seu contrato do C-390 com a Embraer, que será instalado na Base Aérea de Beja, em Portugal. A Força Aérea Real da Holanda também planeja ter seu próprio FFMS no país.

"O resultado das discussões entre a Embraer e a Rheinmetall poderá aprimorar a rede regional e promover outros futuros FFMS nacionais do C-390 em todo o mundo", afirma a empresa.