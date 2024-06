Em meio ao tratamento, Fabiana Justus revela que chorou de emoção e alívio com recuperação

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer.

Na última quarta-feira, dia 5, a empresária contou que não conseguiu conter a emoção após ter um dia repleto de coisas boas e acabou chorando muito. Nos Stories do Instagram, ela celebrou ter recebido bons resultados em exames de saúde e poder estar em casa com sua família:

Chorei muito agora no jantar com o Bruno. Um choro de emoção misturado com alívio. Por estar bem. Pelos resultados dos exames estarem bons. Por poder estar em casa com a minha família.

A famosa ainda confessou que ultimamente não tem derramado muitas lágrimas, mas quando acaba se emocionando vem logo uma cachoeira:

Eu tenho chorado pouco... mas não é consciente. Eu acabo segurando sem querer sabe?! Mas quando vem, é cachoeira de lágrimas! Hoje eu agradeci o dia inteirinho. E seguirei assim! GRATA!