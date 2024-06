Lara, filha de Faustão, anuncia que vai se casar com Julinho Casares

O amor está no ar em 2024! Alguns casais de famosos deram um passo a mais no relacionamento e compartilharam o momento nas redes sociais. No dia 5 de junho, a filha de Faustão anunciou que vai se casar. Nas redes sociais, Lara Silva compartilhou uma série de cliques românticos ao lado de Julinho Casares e usou a legenda para contar a novidade.

Nas imagens, já era possível notar que a cantora estava usando um anel de noivado, informação que foi confirmada pelo famoso ao escrever:

Um novo ciclo em nossas vidas.

As palavras estavam acompanhadas de emojis de anel, coração vermelho e mãozinhas juntas em oração. O casal estava em Londres, na Inglaterra, quando registrou o momento. Lara, que é filha de Fausto Silva com Magda Colares, recebeu o carinho da mãe na sessão de comentários:

Meus amores? muita emoção neste dia tão especial na vida de vocês e consequentemente nas nossas? que nossas famílias estejam sempre unidas para todos os momentos? é muito AMOR envolvido! ? que dia feliz!!!!

Luciana Cardoso, atual companheira de Faustão, também desejou felicidades:

Que vocês sejam MUITOOOO felizes sempre!.

Julio Casares, pai do noivo, foi outra pessoa que fez questão de escrever uma mensagem:

Estou muito feliz!.