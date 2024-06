Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após recordes em NY

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/06/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, acompanhando Wall Street, que ontem teve um dia de recordes em meio ao frenesi em torno da tecnologia de inteligência artificial (IA) e esperanças de cortes de juros nos EUA.

O índice japonês Nikkei subiu 0,55% em Tóquio, a 38.703,51 pontos, impulsionado por ações financeiras e de eletrônicos, enquanto o Hang Seng avançou 0,28% em Hong Kong, a 18.476,80 pontos, e o Taiex garantiu alta de 1,94% em Taiwan, a 21.902,70 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos generalizados, com novas máximas históricas do S&P 500 e do Nasdaq, à medida que a ação da Nvidia - fabricante de chips que está no centro da onda de IA - saltou mais de 5%, levando o valor de mercado da empresa a ultrapassar a marca de US$ 3 trilhões pela primeira vez. Além disso, dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho dos EUA ajudaram a consolidar apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) começará a reduzir juros em setembro.

Na Oceania, a bolsa australiana também foi beneficiada pelo sentimento positivo de Wall Street, e o S&P/ASX 200 avançou 0,68% em Sydney, a 7.821,80 pontos.

Na China, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho, pressionados por ações de varejistas e de software. O índice Xangai Composto caiu 0,54%, a 3.048,79 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,68%, a 1.677,68 pontos. Na Coreia do Sul, por sua vez, não houve pregão hoje devido a um feriado nacional.

*Com informações da Dow Jones Newswires