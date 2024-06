Desperdício de água continua no Capelinha mesmo após obras

Após denúncia sobre desperdício de água gerado depois de uma perfuração para obra do poço no bairro Capelinha, em São Bernardo, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) havia prometido “solucionar a situação”. A companhia, porém, cumpriu parcialmente a correção do problema, já que agora um cano foi colocado no local para desviar a água despejada, anteriormente visível, para um matagal próximo. A empresa alega que se trata de um fenômeno da natureza.

Em resposta enviado ao Diário, a Sabesp afirma que não há vazamento no local da perfuração do poço. Segundo a companhia, o fenômeno observado é chamado de “Poço Jorrante”, em que a água jorra naturalmente e retorna ao lençol freático. “A pressão da água é suficiente para que ela suba à superfície sem a necessidade de bombeamento. Portanto, a presença da água dessa forma indica que há uma boa condição para a operação do poço. O desvio criado pela companhia permite que a água siga seu curso natural e não deve ser confundido com um vazamento.”

Há duas semanas, o Diário mostrou que moradores da área têm sofrido duplamente com problemas relacionados à falta de água na área.

De acordo com relatos, há alguns anos, após obras de urbanização, o abastecimento foi conectado ao mesmo sistema da comunidade Cocaia. No entanto, esse sistema já não suporta a demanda, resultando em racionamento de água ou até mesmo na sua ausência por dias. Além disso, a intervenção iniciada no mês passado para corrigir o problema está paralisada, afetando aproximadamente 1.000 famílias residentes no local. A previsão da Sabesp para a conclusão das obras é apenas em janeiro do próximo ano.

Em ofício da Sabesp enviado ao Ministério Público, em fevereiro, a companhia revela projeto para um novo sistema, que contemplaria a perfuração de um novo poço, que por sua vez será interligado ao reservatório do já existente e, também, ao sistema integrado metropolitano que abastece a parte urbana do município. A obra, segundo moradores, foi parcialmente realizada entre os dias 3 e 16 de abril. O novo sistema já foi perfurado e segue despejando água durante o dia ininterruptamente, em quantidade que pode chegar aos 100 mil litros por dia, segundo estimativas.

Na resposta fornecida pela Sabesp há duas semanas, a companhia informou que a implantação do sistema de captação subterrânea está ocorrendo em etapas, sendo a primeira a perfuração do poço para definir a vazão, que já foi concluída. As demais etapas estão em fase de contratação e execução. A previsão da companhia para a conclusão da obra é janeiro de 2025, resposta reforçada nesta quarta-feira.

Sobre o vazamento classificado como “fenômeno” pela Sabesp, os moradores afirmam que a empresa apenas “transferiu” o desperdício de água anterior, pois um cano foi colocado para desviar a água que estava sendo desperdiçada para um local próximo, em um matagal.

“Com muita luta e trabalho no Ministério Público, conseguimos que a Sabesp fizesse um novo poço aqui na nossa comunidade,” relata Gilcimar Almeida Campos, que tem 41 anos, sendo 36 destes vivendo no Capelinha, uma das lideranças comunitárias. “Hoje, porém, nós temos desperdício de água, que está sendo jogada próximo ao matagal onde foi feito o novo poço, mas a obra não foi terminada. É um descaso com os moradores do bairro. Temos muitas pessoas acamadas, autistas, pessoas doentes e idosas aqui em nossa comunidade, e água é um direito de todos”. lamenta.