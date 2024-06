Lula e Maduro, da Venezuela, conversam por telefone

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por telefone nesta quarta-feira. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Segundo a nota publicada, Lula reiterou o apoio brasileiro aos acordos de Barbados e defendeu que as eleições venezuelanas tenham "ampla presença" de observadores.

Os acordos de Barbados foram negociados entre o regime venezuelano e opositores, com mediação internacional, para a realização da eleição no país, marcada para 28 de julho. O governo local, porém, tem criado obstáculos para a participação dos opositores no pleito, incluindo a inabilitação de candidatos.

Além disso, segundo a nota, Lula "manifestou a expectativa de que as sanções em vigor contra a Venezuela possam ser levantadas, de modo a contribuir para que o processo eleitoral possa seguir adiante em clima de confiança e entendimento".