Halsey é diagnosticada com lúpus e leucemia: Estarão comigo pelo resto da minha vida

Halsey está passando por uma fase complicada. Aos 29 anos de idade, a cantora luta contra o lúpus e a leucemia. Nas redes sociais, ela contou que foi diagnosticada em 2022, mas, na época, não tornou a doença pública, sentindo só agora a necessidade de desabafar.

Vocês todos têm sido tão gentis, então quero compartilhar um pouco mais. Em 2022, fui diagnosticada pela primeira vez com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e depois com um distúrbio linfoproliferativo de células T raro. Ambos estão atualmente sendo controlados ou em remissão; e ambos provavelmente estarão comigo pelo resto da minha vida, disse.

E continuou:

Depois de um começo difícil, aos poucos consegui controlar tudo com a ajuda de médicos incríveis. Depois de dois anos, estou me sentindo melhor e mais grata do que nunca por ter a música para recorrer. Mal posso esperar para voltar onde pertenço: com todos vocês, cantando e gritando com toda a minha alma. Obviamente minha saúde mudou muito desde que eu fiquei grávida e dei à luz e eu comecei a ficar muito, muito doente.