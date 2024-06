Fernanda Paes Leme se pronuncia após Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank não postarem parabéns para ela: Nem tudo é mostrado

Mais que amigos, friends? Fernanda Paes Leme abriu o jogo sobre o status da amizade entre ela e o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Em vídeo postado nos Stories, a atriz afirmou que eles ainda são amigos e que não se afastaram.

A atriz não teve papas na língua ao falar que não há motivo para as pessoas ficarem questionando se ela e os pais de Titi, Zyan e Bless ainda são amigos. Ela fez questão de deixar claro que a amizade deles continua a mesma:

? Algumas pessoas estão perguntando: fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?. Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado,

Acha que parou por aí? A mais nova mamãe também confessou que é gente como a gente e também fica curiosa sobre o que rola na vida dos famosos:

? Sou curiosa, também fico assim, às vezes, com as outras pessoas, está tudo bem. Todo mundo me mandou mensagem, todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo, ninguém está afastado ou brigado. Não é porque não posta aqui que não ama ou que brigou.

Como você viu, o trio é alvo de boatos sobre um possível afastamento entre eles. Tudo começou quando Paes Leme revelou que ela e Bruno Gagliasso, melhores amigos de longa data, não estariam tão próximos quanto eram antes. Vale ressaltar que ela e Giovanna Ewbank são as apresentadoras do podcast Quem Pode, Pod.