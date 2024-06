Após morte de um dos filhos, o sertanejo Conrado compartilha foto do bebê sobrevivente: Nossa força

O sertanejo Conrado, da dupla Wesley & Conrado, compartilhou pela primeira vez registros do pequeno Bernardo, um dos gêmeos dele e de Anna Moraes, sua esposa. O casal deu à luz a dois meninos, mas apenas Bernardo resistiu e Miguel faleceu.

A esposa de Conrado teve os bebês na última segunda-feira, 3. Após a morte de Miguel, o cantor e pai dele cancelou a apresentação que faria no dia seguinte, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Conrado abriu o coração em um post emocionante no Instagram:

Apresentamos a vocês o nosso Bernardo! Tão lindo, tão amado, tão abençoado, nossa força, nossa motivação, nosso acalento! Um presente enviado pelo nosso Senhor, um amor inexplicável, incondicional! Obrigado meu Deus pela dádiva de sermos pais do Bernardo, nosso príncipe. A cor da nossa esperança!