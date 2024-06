Zilu Camargo manda a real sobre o motivo de seu problema com Dado Dolabella

Zilu Camargo foi curta e grossa ao falar sobre Dado Dolabella. Não é surpresa para ninguém que a mãe de Wanessa Camargo não é maior fã do genro, não é? Pois bem, questionada pelo colunista Leo Dias, a matriarca nem se dispôs a listar os problemas que enxerga no namorado da filha.

- Qual o problema do Dado [Dolabella]? disse Leo Dias.

Então Zilu respondeu:

- Acho que eu não preciso dizer. Preciso? Acho que não.

Vale lembrar que Wanessa chegou a terminar brevemente o relacionamento com Dado após deixar a casa do BBB24. No entanto, os dois retomaram o relacionamento semanas depois, em maio de 2024.