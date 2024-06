Sabina Simonato defende Rodrigo Bocardi ao vivo no Bom Dia São Paulo: Não é fácil ficar na sua pele

Sabina Simonato defendeu Rodrigo Bocardi ao vivo no Bom Dia São Paulo desta quarta-feira, dia 5. Companheiros de bancada no telejornal, a jornalista se irritou ao ver o nome do amigo entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Caso você esteja por fora, a relação entre os dois vira e mexe gera assunto entre o público. As maiores críticas envolvendo Bocardi são relacionados a sua suposta grosseria ao vivo. Com isso, na última terça-feira, dia 4, não foi diferente. No X, antigo Twitter, um vídeo do jornalista interagindo com Sabina viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de novas críticas.

Foi nesse contexto que Sabina decidiu defender o amigo ao vivo. Sem papas na língua, ela disparou:

- Mal sabe que quanto mais eles falam, mais a gente gosta e se respeita aqui no jornal. Ontem a gente brincava, era brincadeira. Conheço a família dele, ele conhece a minha, e olha. Não é fácil ficar na sua pele. [Eles falam:] Só a Sabina para aguentar, mas aguentar o quê?

E finaliza:

- A gente vê que o cara é tão gente boa.

Eita!