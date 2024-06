Heitor Martinez assume Roboão e se rende à ‘Reis’: “Impressionado”

Para ator, Record está se especializando em produções de época.

Heitor Martinez, que a exemplo da maioria dos atores, também tem trabalhado no modelo de contrato por obra, está de volta à Record, na série Reis, na próxima fase do rei Roboão.

“Estou voltando agora, depois de Gênesis, mas, na verdade, eu tenho circulado”, declara o artista à coluna. Ele marcou presença em O Sétimo Guardião e Vai na Fé, na Globo, e Amor Sem Igual, na Record.

“Essa temporada de Reis está sendo realmente bem interessante. essa possibilidade de trabalhar com diversos diretores em emissoras diferentes e elencos diferentes. Em relação à Reis, estou impressionado com a qualidade dos figurinos e da direção de arte. Está muito bonito. Cada vez melhor. Eu acredito que a Record está se especializando nesse trabalho de novelas de época”.

Martinez ainda destaca o desempenho do diretor e amigo Rudi Lagemann, e a qualidade do pessoal escolhido: “Outro destaque foi a escalação dos meus filhos, na trama. Eu tenho sete. Todos jovens atores. Me impressionou muito. A qualidade deles, a disponibilidade.”

E também não poupa elogios a Henrique Camargo, que o antecedeu no papel, e recorda que o jovem ator estreou em Amor Sem Igual, trabalhando ao seu lado. “Gratificante ver o crescimento dele.”

As gravações da série prosseguem no Rio de Janeiro.

Já como conquista pessoal, Heitor Martinez informa que se formou em Bacharel de Teatro pela tradicional CAL – Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio.

Caminho traçado

Na saída de Edu Guedes e a extensão do seu jornalismo nas manhãs com Joel Datena, a Band vai trabalhar com contraprogramação no horário.Tentar trilhar um caminho bem diferente do que Globo, Record e SBT têm no horário. A ideia é se infiltrar por aí, sem bater de frente com nenhuma concorrente.



A propósito

Em se tratando de Band, durante todo o dia de ontem foi realizada uma convenção geral de rede em São Paulo, com a participação dos diretores de jornalismo de todas as praças. Entre outros assuntos, foram alinhados detalhes sobre eleições, apostas, investimentos e trabalhos de ampliação. A abertura foi do Johnny Saad.



A dúvida

Sobre a nova manhã da Band, com estreia prevista para 29 de julho, só a questão do nome do programa continua em discussão. Alguns preferem a continuidade do Bora Brasil e segue o jogo, enquanto outros entendem que um título novo causaria cairia melhor.



Momento

No leilão do Neymar, foi exibido no telão um vídeo do Fausto Silva. Falou e falou tão bonito, que o João, filho dele, no palco, ficou com os olhos cheios de lagrimas. O relógio que o Fausto deu para o leilão foi adquirido por Carlinhos Maia.



Lançamento

Será agora em julho, mais tardar em agosto, o início de atividades do +SBT, plataforma de streaming do SBT, com acesso gratuito e todo conteúdo apoiado em seu acervo de programas e produções próprias. Ainda não há uma ordem definida sobre esses lançamentos. O que é certo O +SBT vem gravando, já há tempos, documentários sobre a vida e trabalhos de vários comunicadores que fizeram história na casa. Hebe, Jô e Carlos Alberto de Nóbrega, além de outros. Só o do Silvio Santos, ainda em produção, deve ficar para dezembro, mês do seu aniversário.



Está esquentando

Alguns entendem como fatura vencida, porém há um movimento forte nos bastidores para que a série Justiça venha a ter uma terceira temporada. Em várias ocasiões, a autora Manuela Dias já disse que tem história e ideias para isso. Vale destacar o sucesso das duas primeiras temporadas.



Abriu o leque

Pessoal muito próxima ao alto comando da Liga, que reúne times importantes como Fortaleza, Internacional e Athletico PR, entre outros, admite que existem conversas com a Globo. Mas com outras TVs também. Há uma grande chance, inclusive, de não haver exclusividade.

Estreia

Em uma parceria do SporTV com a produtora Imaginar, nesta quarta-feira, 21h, teremos o lançamento do documentário Léo Batista, A Voz Marcante. Dirigido por Kizzy Magalhães, a série tem quatro episódios e mergulha na trajetória do mais antigo apresentador esportivo em atividade. Foi uma honra para este colunista participar. Pela ordem, na noite desta quarta-feira, serão exibidos no SporTV os episódios 1 e 2. Amanhã, mesmo horário, 9h da noite, 3 e 4.





