Paysandu desencanta e derruba invencibilidade do América-MG na Série B

No duelo que marcou o encerramento da oitava rodada, o Paysandu enfim conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o campeão da Copa Verde derrubou o último invicto ao vencer o América-MG por 2 a 0, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

Os gols de Val Soares e Esli Garcia também fizeram o Paysandu deixar a zona de rebaixamento, subindo para o 16º lugar, com oito pontos. Já o América-MG perdeu a chance de se tornar líder isolado, terminando a rodada em quinto lugar, com 15 pontos.

De olho na liderança, o América-MG iniciou a partida em cima do Paysandu. Com dois minutos, Alê acertou o travessão. Depois, Juninho obrigou o goleiro paraense a fazer boa defesa. Os donos da casa eram tímidos, mas chegou a assustar em voleio de Esli Garcia.

Com o passar do tempo, o jogo foi caindo de produção e esfriou quando Alê deixou o campo devido a uma concussão. Mesmo assim, o time mineiro aproveitou melhor as oportunidades. No último lance Adyson acertou novamente o travessão paraense.

Na segunda etapa, o Paysandu voltou arriscando mais. Com 13 minutos, Val Soares arriscou de longe, a bola desviou no meio do caminho e parou nas redes: 1 a 0. Aproveitando o bom momento, Esli Garcia recebeu na esquerda e bateu colocado, para ampliar, aos 21.

O América-MG sentiu os gols e se desorganizou em campo, principalmente no setor ofensivo. Com a vantagem, os donos da casa abaixaram a intensidade e trocaram passes entre as linhas. Na reta final, o Paysandu teve um pênalti a favor, mas Nicolas parou no goleiro Dalberson.

Na próxima rodada, o América-MG recebe a Ponte Preta, no domingo, às 18h30, na Arena Independência, na capital mineira. Já o Paysandu atua na segunda-feira, contra o Sport, às 21h30, na Arena Pernambuco, em Recife.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 0 AMÉRICA-MG

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edison Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira (Netinho), Wesley Fraga (Val Soares) e Juninho (Robinho); Edinho (Ruan Ribeiro), Nicolas e Esli Garcia (Jean Dias). Técnico: Hélio dos Anjos.

AMÉRICA-MG - Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva (Júlio), Éder e Marlon; Alê (Felipe Amaral), Juninho e Moisés (Benítez); Adyson (Brenner), Renato Marques (Felipe Azevedo) e Fabinho (Vitor Jacaré). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS - Val Soares, aos 13, Esli Garcia, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Val Soares (Paysandu); Marlon (América-MG).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento dos Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).