‘Diário’ contrata editor para comandar Política

Com 20 anos de experiência em veículos do Grande ABC e da Capital, o jornalista Anderson Amaral foi contratado pelo Diário para assumir o comando da editoria de Política. O profissional, que por muito tempo atuou no Diário Regional, estava trabalhando em O Estado de S. Paulo. O jornal reforça a sua equipe se preparando para a cobertura das eleições municipais, em outubro, mas cuja pré-campanha já movimenta as sete cidades.

A chegada de Anderson Amaral é, na verdade, um retorno à Casa em que o jornalista iniciou a carreira, em junho de 1998. Em sua primeira passagem pelo Diário, que se encerrou em janeiro de 2005, o profissional atuou em várias editorias do jornal, como Economia, Esportes e Automóveis, entre outras. Atuou como pauteiro, repórter e editor.

“É um enorme desafio e também uma grande responsabilidade. Afinal, o Grande ABC é uma região extremamente relevante para o País tanto do ponto de vista econômico como político, ainda muito pujante, mas com inúmeras carências. Cabe ao Diário, como principal veículo de comunicação dos sete municípios, debater os problemas que afligem a população da região e levar aos leitores e eleitores o que pensam e o que pretendem fazer os candidatos aos Executivos e às Câmaras”, diz Anderson Amaral.

O currículo do profissional inclui passagens por várias redações de veículos tradicionais de comunicação do País, como o Agora São Paulo, do grupo Folha, e Globo Esporte. Anderson Afonso já fez, inclusive, coberturas internacionais, na França, em Portugal e no Uruguai. Antes de aceitar o convite para trabalhar no Diário, Anderson Amaral editava a home page do Estadão.

“A chegada de um profissional de respeitada qualificação técnica e aprofundado conhecimento do cenário político do Grande ABC vai contribuir de maneira significativa para que o jornal consiga manter a excelência de sua cobertura em um ano essencial, em que as sete cidades vão escolher seus futuros prefeitos e vereadores”, diz o diretor de Redação, Evaldo Novelini.

Com a proximidade das eleições, a Redação do Diário está esquematizando a cobertura de modo a trazer informações sobre o processo político nas sete cidades da região e também na Capital. Além do noticiário do dia a dia das campanhas, o jornal também vai investir na contratação e divulgação de pesquisas eleitorais de todos os municípios do Grande ABC, em parceria com o instituto Paraná.

O Diário também está aprimorando a distribuição de notícias eleitorais pelos seus canais digitais. Por ocasião dos 66 anos, celebrados em 11 de maio, o jornal estreou o podcast semanal Política em Cena, apresentado pela jornalista Mariana Gutierrez e transmitido pelo site e redes sociais às 19h das quartas-feiras. Na edição de hoje, o convidado é o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), pré-candidato à reeleição.