Roberto Justus se emociona ao relembrar surpresa de Fabiana Justus em aniversário da irmã: - Logo a família estará de volta à ativa

Na noite da última segunda-feira, dia 3, rolou em São Paulo o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., no evento vários famosos marcaram presença. Roberto Justus além de um dos convidados, também foi apresentador de um dos lotes disponíveis para compra.

Durante sua passagem no tapete vermelho do evento do jogador de futebol, o empresário conversou com o Portal Leo Dias. Justus se emocionou ao relembrar a aparição surpresa de Fabiana Justus na festa de aniversário de Vicky.

- Foi uma surpresa. Não sabia que ela vinha. Tocou meu telefone e ela disse: Estou aqui na fazenda. Eu falei: Não estou acreditando. Eu até falo, já emociono. Ela não tinha visto os irmãos desde janeiro. Ela está em casa. Está bem. Está indo super bem no tratamento. Logo a família estará de volta à ativa.

Além de Roberto, Ana Paula Siebert também esteve no local e apresentou o lote de uma viagem para as Maldivas. A mãe de Vicky tentou ao máximo fazer o marido arrematar esse presente de Dia dos Namorados. Mas após muita insistência, ele deu um lance de 100 mil reais, o que não foi o suficiente.