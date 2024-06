Palmeiras encaminha venda de Luis Guilherme, meia de 18 anos, ao West Ham

O Palmeiras encaminhou a venda do meia-atacante Luis Guilherme ao West Ham, da Inglaterra. Representantes do time inglês estiveram no Brasil na última semana e trocaram documentos com a diretoria alviverde, avançando nas negociações pelo jogador de 18 anos. O clube alviverde é dono de 80% dos direitos econômicos do atleta e deve fechar a venda por aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 171,5 milhões).

Luis Guilherme é o terceiro jogador da "geração de ouro" do Palmeiras a ser negociado com o futebol europeu. Anteriormente, Endrick foi vendido ao Real Madrid e se apresenta ao clube espanhol no próximo mês, enquanto Estêvão está em vias de concretizar sua transferência ao Chelsea quando completar 18 anos, em 2025. Como Luis Guilherme já está na maioridade, deve ir à Inglaterra na janela de transferências de julho.

A promessa alviverde acumulou sondagens do futebol europeu desde a sua alçada aos profissionais do Palmeiras, no ano passado. Ele foi uma das apostas do técnico Abel Ferreira na arrancada pelo título do Brasileirão, assim como Kevin, Jhon Jhon, Fabinho e o próprio Endrick.

Em 2024, Luis Guilherme ficou marcado pelo golaço de fora da área que garantiu a vitória de virada, por 3 a 2, sobre o Independiente Del Valle, fora de casa, pela Libertadores. Ele acumula 45 jogos pelo time principal, a maioria saindo do banco de reservas, com 1 gol e 1 assistência.

Ao lado de Endrick, Luis Guilherme integrou o sub-20 com apenas 15 anos e ajudou a consolidar a base palmeirense como uma das mais vitoriosas. Ele conquistou títulos importantes, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022 e 2023), Copa do Brasil Sub-17 (2022) e Campeonato Brasileiro Sub-17 (2023).