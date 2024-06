Bárbara Evans fala sobre estado de saúde do filho, Antônio: - Começa a melhorar

Bárbara Evans tem passado por alguns momentos complicados com o filho, Antônio. Ela tem mostrado e desabafado sobre o estado de saúde do pequeno, que está com bronquiolite, ocasionando dificuldades respiratórias.

Atualizando sobre o quadro do filho, Evans contou que ele passou por uma limpeza dos pulmões para conseguir mais facilidade de respiração.

- Hoje de manhã, a médica veio ver ele, fez aspiração. Mas estava chiando bastante, aí pediu para a fisioterapeuta ir de novo para ver se vai ter que colocar o cateter. Mas aí deu uma boa limpada, não precisou colocar.

Preocupada com os filhos que estão distantes dela neste período, Evans contou que fica melhor pelo marido dormir em casa. Ela aproveitou para atualizar como eles estão:

- Hoje é o quinto dia da bronquiolite, e é o pior. Depois do quinto, começa a melhorar, graças a Deus. Então, hoje é o dia em que precisamos ficar mais atentos em cima dele e das crianças que estão em casa. Eles estão com bastante tosse, e a Ayla tossiu tanto ontem que passou mal, vomitou.