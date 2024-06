Internautas criticam irmã e mãe de Neymar Jr. após aparição no leilão do Instituto Neymar Jr. : Perderam noção dos procedimentos

Diversos famosos marcaram presença na quarta edição do leilão do Instituto Neymar Jr. e chamaram a atenção pelos seus looks. No entanto, alguns viralizaram de forma negativa - o que foi o caso da irmã e da mãe do atleta.

Enquanto Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., apostou em uma peça com muito brilho, plumas e fenda generosa, a mãe dele optou por um vestido de manga longa para prestigiar o leilão. Contudo, as escolhas não pareceram agradar os internautas que acompanharam o evento.

É impressionante como a Rafaella Santos não erra um look, ela erra todos, disse um usuário do X (o antigo Twitter).

Só tem dinheiro: classe e elegância passaram longe, declarou outro.

Também tiveram aqueles que criticaram os resultados dos procedimentos estéticos feitos por Rafaella e Nadine:

Elas perderam a noção dos procedimentos, afirmou um.

Viraram duas bonecas infláveis, disse outro.

Povo estranho, estão ficando tudo com a mesma cara quadrada e boca inchada. Se tornam outra pessoa, cruzes, disparou outra internauta.