Correspondência.Abecedino ou abeceano? A verdade do Sr. Octavio. Freguesia do Ó e as igrejas. Quermesse no Bairro Assunção.

‘Abecedino. Neologismo?’ (Memória, dia 2). Eu queria fazer uma observação, a partir do neologismo registrado pelo seu Octavio (David Filho). O José de Souza Martins usou uma vez, na palestra inaugural do Congresso de História do Grande ABC em São Caetano, em 2009, o termo "abeceano" (congresso realizado na USCS, campus Centro). Não sei se ele chegou a registrar em texto (possivelmente, sim). Eu gostei do termo e utilizei num artigo uma vez no finado "Jornal de Mauá", extinta publicação da Prefeitura de Mauá.

Martins, na mesma palestra, chegou a usar o termo "abeceana" para a bibliografia existente sobre a região, como um reflexo do termo "brasiliana", em referência à hoje célebre coleção de livros sobre o Brasil. Se não me engano, o nosso finado colega e também pesquisador do ABC, José Odair da Silva, também chegou a empregar o termo. Mas aí já é uma questão mais específica.

Mas como "abeceano" ainda não está no dicionário, "abecedino" é tão legítimo quanto. Enfim, questões interessantes para reflexão.

Renato A. Dotta - São Caetano

Maravilha de memória, Sr. Octavio. Parabéns pela matéria e por dizer que a verdade deve ser dita sempre.

Vanderlei Retondo - Santo André

‘Bandeira Cultural’ (Memória, dia 31). Transmita meus agradecimentos ao professor Jorge Pimentel Cintra pelo bonito trabalho que realiza. Nossa história é muito bonita e sempre com uma razão. A maior parte das construções das igrejas em antigos bairros de São Paulo, além das razões religiosas, tem a razão estratégica de segurança para a comunidade do Pátio do Colégio. Observe que da igreja da Freguesia do Ó avistavam-se as igrejas do quadrilátero onde está localizado o Colégio e avistava-se uma igreja, que espero ainda esteja em pé, localizada próxima à ponte antiga da Fepasa/Anhanguera. Esta igreja está localizada no único lugar do Rio Tiete possível de ser feita a travessia do rio a pé. Desta maneira, movimentos estranhos eram transmitidos por sons dos sinos desta igreja para a igreja da Freguesia do Ó e desta para as igrejas do Pátio do Colégio, cf. assinalam os anais da Câmara de São Paulo e outras obras.

João Fernando Flaquer Musa - São Paulo

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, na Rua Cristiano Angeli, 300, no Bairro Assunção, em São Bernardo, irá realizar as festas juninas nos dias 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23 deste mês. A partir das 18h. Todos estão convidados.

Mario do Carmo de Oliveira - São Bernardo

Festa na Roça.

Com Tonico e Tinoco.

Texto: Milton Parron

Mês de junho, festividades em homenagem aos três santos, Antonio, João e Pedro, ainda são realizadas em muitas cidades brasileiras e, no passado, em quase todas elas.

No campo musical o caipirismo sempre predominou nesses festejos e por essa razão o programa “Memória” se propôs a apresentar durante todo o mês entrevistas de seus arquivos, com artistas que têm sua imagem associada à cultura sertaneja.

Iniciamos com Mário Zan (semana passada) e neste domingo será a vez da dupla Tonico e Tinoco. Os próprios saudosos irmãos é que vão contar minuciosamente como foi o indigesto pão que o diabo amassou que tiveram de engolir para se transformar na dupla “Coração do Brasil”.

Tonico e Tinoco foram os que mais espaço ocuparam na programação do rádio e mais discos venderam em todo o País. O programa será ilustrado com algumas de suas músicas de maior sucesso.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). Festejos juninos - II. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h. Amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 14 de junho, às 23h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Jef Coração de Estudante

Produção e apresentação: Jef Coração de Estudante. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82;9.

Canta Itália

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 23h (reprise); quarta-feira, às 20h (programa inédito). Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Arquivo de Memórias Musicais

Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 8 de junho de 1994 – Edição 8720

MANCHETE – Mensalidade escolar terá redução de 40%. Presidente Itamar finalmente definia regras para escolas.

COPA 94 – Técnico Parreira exigia uma vitória em San Diego frente a Honduras, em novo amistoso com vistas à Copa dos EUA.

EDITORIAL – Parceria criativa. A nova escola do Parque do Pedroso é um exemplo de ação integrada pela defesa do meio ambiente.

EM 8 DE JUNHO DE...

1904 – Eleita a nova comissão central do Partido Republicano no Estado de São Paulo: Lacerda Franco, Alvares Rubião, Francisco Glicério, Fernando Prestes e Siqueira Campos. Indicações vieram dos diretórios políticos, incluindo-se São Bernardo.

NOTA – Republicanos eleitos há 110 anos hoje são nomes de ruas nas cidades mais antigas, incluindo-se as do Grande ABC.

1979 – Suplemento Ela, do Diário, lançava promoção com vistas ao Dia dos Namorados: “A sua frase de amor vale um lindo presente”.

Dia Mundial do Oceano. A data foi estabelecida durante a Eco-92, no Rio de Janeiro.

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Arujá, elevado a município em 1959, quando se separa de Santa Isabel, na Grande São Paulo.

Também aniversariam em 8 de junho: Campo Alegre (AL), Eldorado do Sul (RS), Iguaba Grande e Santa Maria Madalena (RJ), São Sebastião do Umbuzeiro (PB) e Tabuleiro do Norte (CE).

Depois desceu com eles e foi para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe conservava a lembrança de tudo isso no coração.

Lucas 2,51b

