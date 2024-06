Memofut. Novos historiadores. E a agenda de amanhã. Bate-papo com Elzo. Homenagem a Ziraldo.

Os historiadores do futebol continuam a se reunir mensalmente, independente da cor da camisa clubística de cada um. Mês passado a foto oficial foi tirada no auditório – normalmente é feita nas escadarias do Pacaembu. E pela colocação de cada um, foi possível identificar quase todos.

Na listagem, três novos companheiros, cujos nomes, aguarda-se, aparecerão em futuras reuniões. O importante é que o futebol continua a ser estudado por gente que entende ou simplesmente gosta do riscado.

E se o Pacaembu está sem jogos de futebol “há séculos”, o Memofut é o espaço de todas as torcidas entrelaçadas, que só deixou de se reunir, formal e presencialmente, quando da epidemia. O Memofut não é jogo de uma torcida só...

Você pode participar. É só comparecer, com ou sem a camisa do seu time. E, de preferência, assine a lista de presença pra gente não precisar usar (?) no lugar.

AGENDA

Texto: Alexandre Andolpho

Segue a agenda da 164ª Reunião do Memofut, a ser realizada amanhã, sábado, no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº).

8h30/9h15. Aquecimento, com café da manhã.

9h15/9h30. Comunicações iniciais, com Alexandre Andolpho (coordenador do Memofut).

9h30/11h15. Bate-papo com o ex-jogador Elzo. Elzo Aloísio Coelho teve passagem, entre outros clubes, por Internacional, Atlético-MG, Benfica e Palmeiras. Pela seleção brasileira, esteve na Copa do Mundo de 1986.

11h15/11h45. Intervalo para café e foto.

11h45/12h. “Ziraldo e sua biblioteca maluquinha”, com Ademir Takara. Ademir é bibliotecário do Museu do Futebol.

12h/13h. “Ziraldo Futebol Clube”, com Alexandre Andolpho. Alexandre é administrador de empresas e pesquisador de futebol.

13h. Encerramento.

A FOTO

Sábado, 4 de maio de 2024.

Na tela, os que participaram pelo vídeo/conferência.

Sentados: Wanderley Frare Junior (o primeiro à esquerda com o filho Joaquim), Alexandre Andolpho com o filho Álvaro, Fernando Galuppo, José Fornazza, Daniel Alcarria, Humberto Mariano, Danilo Panizza, (?), Celso de Campos Jr. e Luiz Romano.

Em pé: (?), Ademir Takara, Nathan Augusto Orlandelli, Emerson Agostinho, Manoel D’Avila, Renato Donisete Pinto, Rodolfo Stella, Gustavo Longhi de Carvalho, Rubinho Freitas, Hamilton Kenji Kuniochi e (?)

Crédito da foto 1 – Luiz Romano (divulgação)

COLETIVO. Palco do Auditório Armando Nogueira com os participantes da 163º reunião do Memofut: histórias reunidas do futebol brasileiro que se renovam todos os meses

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

12 de junho, Dia dos Namorados. Dos bailes comemorativos, bye-bye. Foram momentos românticos que deixaram saudades. Não devemos esquecer e renová-los todos os dias.

Parabéns aos casados, eternos namorados.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 7 de junho de 1994 – Edição 8719

COPA 94 – Parreira diz que não muda Seleção para a estreia da Copa, dia 20 (de junho de 1994), apesar do mau futebol contra o Canadá, domingo (5-6-94), gol de Romário.

INFORMÁTICA – Notebook ganha fãs como pequeno notável.

EM 7 DE JUNHO DE...

1904 – Madri, 2 – Aumenta a crise operária. Os operários pediam o socorro dos poderes públicos.

Brest, 2 – Terminava a greve dos cabeleireiros.

1979 – Lions Santo André Parque doava à instituição Nosso Lar donativo de 100 mil cruzeiros arrecados em campanhas do clube para as obras do novo prédio. Renato Tonon era o presidente do Nosso Lar; Walter Soubilhe, presidente do Lins.

HOJE

Dia Nacional da Liberdade de Imprensa

Dia Nacional dos Catadores de Material Reciclável

Dia Nacional da Síndrome de Tourette.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 7 de junho: Anicuns (GO), Dom Inocêncio (PI), Erval Grande e Vera Cruz (RS), Jacaraci (BA), Santa Maria da Boa Vista (PE), São Miguel dos Milagres (AL)

Santo Antonio Maria Gianelli

7 de junho

(Itália, 1789 – 1846). Fundou a Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto (Irmãs Gianellinas).

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)